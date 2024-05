Bella Hadid eleva su estilo -literalmente- con unos mocasines de plataforma

Bella Hadid nos ha demostrado que su forma de vestir puede ser tan versátil como su propio estilo de vida: después de pasar un tiempo fuera del ojo público, la modelo regresó más radiante que nunca con nuevo novio, el mexicano y vaquero Adán Bañuelos, una nueva residencia en Texas donde ha disfrutado de su lado más western y el lanzamiento de una nueva marca de belleza.

Sin embargo, gracias al lanzamiento de sus primeras fragancias bajo el nombre de Orebella, Hadid ha tenido una semana de promoción en Nueva York muy estilosa donde nos ha deleitado con sus mejores atuendos, desde unos pescadores y sandalias con aires noventeros hasta looks western urbanos y su más reciente atuendo -uno de nuestros favoritos- donde agregó la estética office siren a su multifacético portafolio de estilo.

El look de Bella Hadid por las calles de Nueva York

La supermodelo, quien ha dejado las pasarelas y se ha adueñado del street style, lució en Manhattan una silueta que probablemente te parezca familiar, y es que es un look directo de las pasarelas de Gucci primavera verano 2024.

El estiloso look, creación del talentoso Sabato De Sarno, consta de un conjunto de minifalda y blazer gris que le da al el estilo oficinista un aire sexy y chic, el cual combinó con el clásico cinturón de la firma, unas arracadas doradas, un bolso rojo Ancora y lentes de armazón negro. Sin embargo, la pieza estrella del look, son los mocasines de plataforma que tanto han causado sensación esta temporada, los cuales Bella llevó en el icónico monograma de la marca. Creación de Gucci, estas plataformas se han convertido en una pieza imperdible de las it girls más cool y valientes (ya que es bastante alta la plataforma) esta primavera verano.

Cómo llevar mocasines como Bella Hadid

Ya sea que los elijas con plataforma o no, este calzado se ha convertido en uno de los favoritos para esta temporada gracias al poder que tienen de elevar cualquier look y hacerlo más interesante. Además, las posibilidades para combinarlos son infinitas. Puedes llevarlos con faldas tableadas para un look más preppy o con unas bermudas de mezclilla para jugar con las texturas y siluetas, sin importar por cuál te decantes, los mocasines serán tus mejores aliados para transitar esta primavera.