Lorena Saravia: La diseñadora de moda que mantiene el nombre de México en alto

¿Cuál es el proceso creativo de Lorena Saravia detrás de cada colección?

No tengo un proceso creativo pero lo que te puedo decir es que el trabajo que hacemos es en equipo. Intentamos mejorar colección tras colección. También es importante mantener un balance entre la creatividad y lo comercial, respetar lo que funciona y lo que no. Si estoy en el taller, formo parte y me involucro en todo el proceso creativo.