Paulina Luna: La diseñadora que brilló durante Mercedes-Benz Fashion Week Jalisco

Amante del arte desde pequeña y con una pasión por la arquitectura, la diseñadora Paulina Luna es una de las jóvenes promesas dentro de la industria de la moda. Sus colecciones han sido presentadas en ciudades como México, Nueva York y Londres, enamorando a más de un fashionista. Esta semana, la diseñadora presentó su más reciente colección titulada La arquitectura detrás de una niñez durante su primera aparición en la Mercedes-Benz Fashion Week Jalisco. Asistimos al desfile y platicamos con la talentosa diseñadora sobre su gran pasión: la moda, su experiencia durante esta Fashion Week y qué podremos esperar de ella en un futuro.

©Mercedes-Benz Fashion Week Jalisco



La diseñadora Paulina Luna durante su desfile de moda en el marco de Mercedes-Benz Fashion Week Jalisco.

“Mi padre me impulsó a tomar el siguiente paso... ‘tú eres diseñadora’, me decía, y me lo creí”. - Paulina-

Paulina Luna: Talento innato

Nacida en Guadalajara en 1992, Paulina recuerda cómo fue que su interés por el diseño surgió desde temprana edad: “Cuando era niña, me gustaba jugar en el estudio de mi padre; el arquitecto Héctor Luna, donde me identificaba con un sinfín de objetos como las revistas, los planos...” recuerda. “Siempre tuve una inquietud por el diseño, pero mi padre fue quien me impulsó a tomar el siguiente paso... ‘tú eres diseñadora’, me decía, y me lo creí”. Su constante exposición al arte y a la arquitectura desde pequeña crearon una fascinación por las texturas y los materiales, pasión que la llevó a crear su marca homónima en el 2017. La firma cuenta, hasta la fecha, con una línea de calzado, indumentaria y marroquinería.

©Mercedes-Benz Fashion Week Jalisco



Los bolsos con forma de rostro causaron sensación durante la Semana de la Moda de México.

La moda a través del arte y el diseño

Con creaciones que mezclan lo mejor del arte y la arquitectura, cada una de las colecciones de Paulina Luna cuentan con una inspiración en común: los grandes arquitectos mexicanos. Evidente a través de siluetas estructuradas de carácter masculino, pero siempre con un toque sensual, Paulina busca romper los estereotipos sociales a través de diseños contemporáneos y conceptuales. “Siempre he tenido una fascinación por experimentar. Me encanta jugar con los trazos y el patronaje... cambiar las formas y las estructuras, jugar como niña chiquita”, confiesa. En sus colecciones predominan las líneas geométricas, los cortes de aspecto recto y mucha textura, creando prendas de estética libre y armónica.

©Mercedes-Benz Fashion Week Jalisco



En la más reciente colección de moda de Paulina Luna durante la Semana de la Moda en México celebrada en Guadalajara, Jalisco, se apreciaron vestidos fluidos de silueta arquitectónica.

En su colección, Paulina Luna utiliza materiales sustentables como el cupro, importado de Italia.

Su más reciente colección en la Fashion Week México

Durante Mercedes-Benz Fashion Week Jalisco, la diseñadora presentó la colección La arquitectura detrás de una niñez, donde explora la simplicidad del diseño y se inspira en la nostalgia para lograr piezas elegantes y sofisticadas. La palleta de colores incluyó negros, grises y tonos nude, con acentos metálicos y en color rojo. Destacan las sedas, pieles y el cupro -un material sustentable que ha formado parte de sus colecciones en el pasado-. “El cupro es un material que importamos de Italia... Siempre intentamos acercarnos a la sostenibilidad en cuanto a los materiales y las técnicas que utilizamos”. Y es que dentro de sus colecciones podemos encontrar el constante uso de pieles recicladas con un enfoque en la creación de piezas duraderas: “Queremos que todas nuestras prendas pasen de generación en generación, por su diseño y calidad”, nos cuenta. Dentro de la colección se aprecian accesorios tallados a mano como bolsos en forma de rostros y piezas esculturales como pecheras, inspiradas en la anatomía humana, que reflejan a la perfección la esencia de la colección inspirada en la arquitectura racionalista.

©Mercedes-Benz Fashion Week Jalisco



Sedas, pieles, tejidos y lana fueron algunos de los textiles que formaron parte de la colección “La arquitectura detrás de una niñez”, de Paulina Luna.

Moda mexicana con miras hacia la internacionalización

Hoy día la diseñadora produce en Guadalajara, Jalisco, en tres talleres propios. Sin embargo, tiene planes a futuro para expandirse internacionalmeente. “Hemos tenido presencia en Europa y nos gustaría explorar ese mercado, pero también me encantaría llegar a Corea”. Con un alma libre, sin estereotipos sociales y mucha disciplina, Paulina confirma que el verdadero ADN de su marca se basa en la experimentación de los objetos, llevándolos un paso más allá que un simple diseño. Una muestra auténtica de talento y dedicación.