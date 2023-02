Pharrell Williams, el nuevo director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton

Dreams do come true. Aunque muchos relacionen a Pharrell Williams únicamente con la música, el rapero no es un novato en moda. Esquire lo nombró el segundo hombre mejor vestido del mundo en 2005 y, desde entonces, su interés por las pasarelas ha ido in crecendo- convirtiéndose en un común denominador de los front rows. Fue el primer hombre que protagonizó un anuncio de bolsos para Chanel, y ha participado en colecciones cápsula para la firma (2019), como también lo ha hecho para otras marcas. Con Adidas y con Louis Vuitton, para la que en 2004 colaboró con una línea de gafas de sol, Millionaire, y, en 2008, con una colección de joyas: Blason.

A principios de los dosmiles, el intérprete del hit Happy (soundtrack y mantra de la vida de varios) estuvo asociado con Nigo, actualmente director creativo de Kenzo- otra de las insignias del imperio LVMH-, con quien fundó la firma de streetwear Billionaire Boys Club, y la de calzado, Ice Cream.

©GettyImages



El también filántropo Pharrell ha sido nombrado nuevo Director Creativo de la línea masculina de Louis Vuitton, tomando el lugar del queridísimo Virgil Abloh, quien dejó un gran vacío tras su partida en noviembre del 2021

Ahora, Pharrell ha sido nombrado nuevo Director Creativo de la línea masculina de Louis Vuitton, tomando el lugar del queridísimo Virgil Abloh, quien dejó un gran vacío tras su partida en noviembre del 2021. Encontrar una personalidad outgoing, y, sobre todo, capaz de conectar con las nuevas generaciones al mismo tiempo que propaga con el lujo de la maison, fue todo un reto para la casa de moda fundada en 1854, que en Williams ha encontrado al candidato ideal. El músico originario de Virginia, Estados Unidos, además de contar con grandes dotes para el diseño (incluso ha incursionado en el sector inmobiliario), siempre ha demostrado una gran sintonía con la familia Arnault, cabeza del grupo LVMH. Su fuerza como influencer (tiene un fanbase de 14.3 millones de personas, únicamente en Instagram) y su gran carisma, serán, indudablemente, una fórmula para el éxito.

©Erik Ian for Louis Vuitton



Este abril, Pharrell cumplirá los 50 años de edad con un gran reto en puerta: presentar su primera y esperada colección en la Semana de la Moda Masculina de París.

“Louis Vuitton se complace en darle la bienvenida a Pharrell Williams como su nuevo Director Creativo masculino. Su primera colección para Louis Vuitton se dará a conocer el próximo junio, durante la Semana de la Moda Masculina de París”, indicó la firma en un comunicado oficial. “Pharrell Williams es un visionario cuyos universos creativos se expanden desde la música hasta el arte y la moda, estableciéndose como un ícono cultural global en los últimos veinte años. La forma en la que rompe fronteras entre los diversos mundos que explora, se alinea con el estatus de Louis Vuitton como Maison Cultural, reforzando sus valores de innovación, espíritu pionero y empresarial”, continúa el boletín.

“Me complace darle la bienvenida de regreso a casa a Pharrell, después de nuestras colaboraciones en 2004 y 2008 para Louis Vuitton, como nuestro nuevo Director Creativo de Hombres. Su visión creativa más allá de la moda, sin duda, llevará a Louis Vuitton hacia un capítulo nuevo y muy emocionante”, declaró Pietro Beccari, presidente y director ejecutivo de la maison francesa.

Tras el duro adiós a Virgil Abloh hace 15 meses, las especulaciones sobre quién tomaría la batuta del icónico y disruptor creativo afloraron. Mucho se decía que Vuitton estaría en busca de un talento emergente e influyente en la moda de lujo masculina, como los diseñadores británicos Martine Rose o Samuel Ross, que trabajaron en la firma de Abloh, Off-White. Sin embargo, nadie esperaba la jugada magistral de la marca.

A diferencia de Virgil, quien fue nombrado Director Creativo de Louis Vuitton en 2018, Pharrell llega al puesto con un nombre consolidado. Dos nominaciones al Oscar, 13 premios Grammy, tanto como músico como productor, 10 mil millones de descargas de música global combinada, y muchos más méritos, lo han convertido en una estrella. Por otro lado, ha conservado un perfil muy sano dentro de la industria del entretenimiento desde el debut de su primer sencillo, Frontin (en colaboración con Jay-Z) en 2003. Mientras que otros colegas vestían baggy jeans y t-shirts XL, los atuendos de Pharrell hacían un claro contraste. Le gustaba optar por las telas atrevidas, los estampados, y una estética muy suya que pavimentaría el camino para algo más impactante y significativo en el mundo del streetwear. Algo que, hoy, es una realidad.

©GettyImages



El músico mantiene una buena relación con el magnate francés Bernard Arnault, fundador, director ejecutivo y mayor accionista del conglomerado de lujo LVMH, y su familia, desde hace casi dos décadas. Sobre estas líneas, ambos fueron fotografiados en el desfile de moda masculina de Louis Vuittonotoño-invierno 2008/09

