Pharrell Williams subasta una parte de su historia

Pharrell Williams no solo conoce a la perfección el significado de la palabra compartir sino también la pone en práctica en cada oportunidad que se le presenta. El cantante de origen estadounidense que ha puesto a bailar a millones de personas alrededor del mundo al ritmo de “Happy” realizó una subasta, en la que se han puesto a la venta algunas de sus más queridas joyas. Diecinueve de ellas en las que tuvo por cómplice al diseñador Jacob Arabo, creador de Jacob&Co.

©Cortesía Jacob&Co.



La subasta incluirá 19 piezas de las 100 creadas por el cantante y Jacob Arabo

Como era de esperarse, parte de la recaudación pasará a manos de la Fundación Black Ambition, que Williams lanzó a finales de 2020 con el objetivo de apoyar y guiar a los empresarios de la comunidad negra y latina para aumentar sus oportunidades de proyección en Estados Unidos.

Aunque, de principio podría parecer incongruente los miles de dólares que gasta el intérprete en su joyería, el cantante ha hecho énfasis constante en que su intención no es sobresalir o presumir su riqueza, sino una forma de expresarle al mundo quién es. “No me gustan las joyas por lo que representan. Me gustan por lo que expresan” aseguró el año pasado. Una confesión que toma sentido al considerar su generoso aporte a esta subasta.

La subasta organizada por la plataforma online Joopiter, que el mismo Pharrell creó para satisfacer las necesidades de la venta de sus lujosas posesiones, será inaugurada por la colección “Hijo del faraón” que incluye 19 piezas de alta joyería -de las más de 100- creadas por Jacob&Co para el cantante. Entre ellas destacan colgantes, collares e incluso el reloj 5-Time-Zone Royal totalmente engastado con diamantes. Joyas que resumen el espíritu de la cultura pop de la década de los noventa y en las que además ha quedado plasmada la complicidad y amistad que entablan Williams y Arabo desde hace tres décadas.

©Cortesía: Jacob&Co



El cantante subastará algunas de las joyas que ha coleccionado en los últimos años

Pharrell, un apasionado del diseño

No es ningún secreto, la pasión que el cantante profesa por el diseño lo ha llevado incluso a crear su propia línea de ropa: Billionaire Boys Club con la que se ha apoderado del street style desde el 2003. Posteriormente colaboró con grandes firmas de moda como Louis Vuitton, en 2009 y Chanel, pasando a la historia con esta última, al convertirse en el primer hombre que apareció en una campaña de bolsos de la firma en 108 años.

©Cortesía Jacob&Co.



“Los objetos de los que nos rodeamosa son como talismanes” asegura Pharrell

El mensaje detrás de sus joyas

“Los objetos de los que nos rodeamos son realmente como talismanes y conductos que liberan una especie de energía” afirmó el rapero, quien ha tenido a bien compartir su buena suerte con el dichoso ganador que realice la puja máxima para poder llevarse a casa alguno de los tesoros que han acompañado a Williams sobre el escenario.

Las piezas de la autoría de Jacob&Co. son las más cotizadas de esta subasta, pero, como un plus, cada una de ellas guarda relación con la historia personal de Williams, como él mismo contó al hablar de los dados de diamantes: “Estas piezas significaban que estaba jugando con todo el mundo, y que nadie podía descubrirme. Los mosquetones significaban que estaba escalando“.