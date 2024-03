‘Reinas de Leyenda’: las mujeres que han demostrado que los mejores reyes fueron reinas

¿Qué mujeres te han inspirado a ti de manera personal?

Las escritoras que me marcaron en mi infancia y juventud. Yo me enganché a la literatura por Agatha Christie y por lo mismo, ella me ha inspirado junto a otras escritoras como Isabel Allende o Virginia Woolf. También me resultan muy inspiradoras las mujeres anónimas de las que no conocemos su nombres pero que están haciendo grandes labores en lo cotidiano.