El diseño latino y la visión de Ana Elena Mallet llegan al MoMa en Nueva York

Eres la curadora de la primera exposición que explora el diseño latinoamericano en el MOMA, ¿cómo fue que llegó esta oportunidad y qué representa para tu carrera?

Es un sueño hecho realidad y la exposición más importante de mi carrera, sin duda. Nunca he trabajado tanto, ni he estado tan estresada o tan concentrada como con este proyecto. Yo no lo busqué. El departamento de arquitectura y diseño me buscó y me ofreció esta oportunidad de proponer algo. Yo venía de haber hecho una exposición muy grande en el Museo de Arte Contemporáneo donde revisé 70 años de historia del diseño en México. Decidí salirme de mi zona de confort porque hubiera sido muy fácil repetir lo que hice en México. La verdad es que yo desde hace mucho tiempo quería adentrarme más en el diseño latinoamericano. Quería incursionar en otros países y bueno, pues fue investigar, leer, viajar, conocer y tratar de localizar el trabajo de diseñadores en estos países.