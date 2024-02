Direlia Lazo, la nueva ‘it girl’ del arte latinoamericano contemporáneo

La industria del arte cuenta con muchas vertientes, ¿cómo llegaste a la curaduría? ¿Cómo describirías esta carrera?

Cuando terminé el preuniversitario decidí irme a Historia del Arte, era una carrera muy difícil de entrar en la Universidad de la Habana, tuve que pasar muchísimas pruebas ya que cada año seleccionaban a muy pocos estudiantes. Sin embargo, siempre estuve más inclinada por estudiar algo que me apasionara, más allá de que fuera algo práctico. Una vez en la carrera, la curaduría no estaba en el programa como tal, sólo se estudiaba en un semestre, pero a mí me apasionaba muchísimo el rol del curador, siempre sentí que su rol es ser como un intérprete entre el artista y lo que se comunicaba de su arte. Todo el mundo esperaba que fuera a presentar una tesis de investigación, pero, como yo quería hacer una exposición, fue todo un maniobrar. Hasta que un día en casa de Gerardo Mosquera, curador icónico cubano, le pregunté si podía ser mi tutor y él acepto. Ahí empezó todo. Me enfoqué en eso y para graduarme llevé a cabo mi exposición.