Angelina Jolie habla de su vida tras su divorcio de Brad Pitt y confiesa: ‘Tener hijos me salvó’

Han pasado siete años desde que se dio a conocer una de las rupturas más mediáticas de Hollywood: la de Angelina Jolie y Brad Pitt. La pareja, que se había casado en 2014 tras varios años de relación y que tenía hijos en común, decidió poner punto final a su matrimonio. El divorcio fue largo y tormentoso, con intercambios de acusaciones, y para la actriz fue un proceso complicado del que se ha ido recuperando poco a poco. Las posturas de ambos sobre lo ocurrido se habían conocido por medio de representantes o personas allegadas, pero ahora ha sido la propia intérprete quien ha hablado de lo vivido y ha admitido que sus hijos fueron su salvación en el duro camino que ha recorrido desde la separación.

La ruptura de Brad y Angelina fue una de las más mediáticas de Hollywood.

En una entrevista reciente con le edición estadounidense de la revista Vogue, Angelina ha habaldo como nunca sobre estos últimos años como madre soltera. “Tenía 26 (años) cuando me convertí en madre. Mi vida completa cambió. Tener hijos me salvó y me enseñó a estar en este mundo de forma diferente”, contó. Anteriormente Angelina ha hablado del momento en el que conoció a Maddox, su hijo mayor, mientras grababa Tomb Raider en Camboya, despertando en ella un instinto maternal que la llevó a adoptarlo.

“Recientemente, pensé que me hubiera hundido en un camino mucho más oscuro si no hubiera querido vivir por ellos. Ellos son mejores que yo, porque tú quieres que tus hijos lo sean. Por supuesto, soy la madre, y espero (que sea) un lugar seguro para ellos y (les dé) esa estabilidad. Pero también soy de la que se ríen, y los veo tomar tantos aspectos diferentes de nuestra familia”, explicó.

Paea Angelina sus hijos son su adoración.

Si bien no se refirió directamente a su separación con Pitt, sí admitió que siente que ha cambiado durante estos últimos años. “No siento que haya sido yo misma por una década, de alguna manera, sobre lo que no quiero profundizar”, dijo. También hizo referencia al duro episodio que ella y sus hijos vivieron a raíz del divorcio. “Teníamos mucho qué sanar. Todavía estamos encontrando nuestro camino”, comentó.

Un nuevo y emocionante proyecto

Angelina concedió esta entrevista a propósito del lanzamiento de su nueva línea de ropa. “No quiero ser una gran diseñadora de modas, quiero construir una casa para que otras personas se conviertan en eso. Estoy esperando cambiar muchos aspectos de mi vida. Y éste es un paso adelante para mí”, comentó.

Angelina planea incursionar en el mundo de la moda.

“A veces la forma en la que te vistes dice: ‘No te metas conmigo, traigo puesta mi armadura’. Pero quiero que una mujer se sienta lo suficientemente segura para poder ser suave. Después de que pasé por algo en lo que me lastimaron, mi terapeuta me preguntó si intentaría ponerme ropa fluida. Suena tonto, pero asumí que pantalones y botas proyectaban un look ‘más duro’, una yo más fuerte. ¿Era lo suficientemente fuerte para ser suave? En ese momento, no. Me sentía vulnerable. Ahora me pregunto si…”.

En la charla, la actriz habló además de la libertad que les ha dado a sus hijos en cuanto a moda se refiere, pues siempre ha apoyado su búsqueda de identidad. “No le digo a mis hijos cómo vestir. Incluso cuando eran pequeños, solo ponía cosas enfrente de ellos. Nadie tiene que ir a ningún lugar que no quiera ir, y si no se quieren arreglar, no tienen que hacerlo”, aseguró.

