Si entre tus prioridades del verano está el de conseguir un bronceado envidiable, entonces tendrás que seguir el consejo de belleza que Kylie Jenner nos ha mostrado desde las redes sociales: usar siempre protector solar, y si es en spray ¡mucho mejor! La protección ante los potentes rayos UV es uno de los pasos más importantes para conseguir –de forma segura– el color de piel que deseas, pues ayuda a protegerla y en muchos casos también a nutrirla e hidratarla.

La empresaria de belleza no duda en predicar lo que todas las famosas saben. La protección solar es una necesidad sin la que no salen de casa, no solo para tener un color ideal, sino también para cuidar la piel, pues la exposición al sol sin ninguna protección es causa N°1 en envejecimiento, dicho por la especialista Lidia Maroñas, de la Clínica Dermatológica Internacional. Así que es hora de que tomes nota y elijas el mejor sunscreen spray para esta temporada.