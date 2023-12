Qué ver: 7 películas y series de estreno para ver si salir de casa

Con las fiestas decembrinas a la vuelta de la esquina, las plataformas de streaming apuestan por estrenos para toda la familia, y no es de sorprender, pues son fechas para estar unidos en casa. Barbie, una de las películas más esperadas de este año, llega a Max / HBO Max, mientras que Disney+ lista el lanzamiento de su serie Percy Jackson and the Olympians. Todo eso y más en la selección de esta semana.

Percy Jackson and the Olympians (Disney+)

En esta serie, la nueva adaptación de los libros de Rick Riordan, Percy Jackson está en una peligrosa misión junto a sus amigos Annabeth y Grover en la que busca devolver el rayo maestro de Zeus y evitar una guerra. Después de perder a su madre, Percy encuentra refugio en el Campamento Mestizo, un santuario para jóvenes semi dioses, donde descubrirá que él también es uno de ellos. Estreno: 20 de diciembre

Barbie (Max / HBO Max)

En esta película, protagonizada por Margot Robbie y una de las más esperadas de 2023, la muñeca más famosa del mundo es expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta, por lo que se lanza a una aventura en el mundo real. Todo inicia cuando su colorida vida en aquel mágico lugar comienza a cambiar, y ella empieza a hacerse preguntas, cuyas respuestas solo puede hallar afuera. Estreno: 15 de diciembre

Finestkind (Paramount+)

Con un reparto lleno de estrellas como Jenna Ortega, Tommy Lee-Jones, Zendaya y Jake Gyllenhaal, esta película cuenta la historia de dos medio hermanos criados en mundos opuestos, que se reencuentran siendo adultos durante un fatídico verano en el que deberán llegar a un acuerdo con una violenta banda criminal de Boston. Estreno: 15 de diciembre

Chicken Run: Dawn of the Nugget (Netflix)

Se trata de la esperada secuela de la película de animación stop-motion más taquillera de la historia. Luego de desafiar a la muerte en su fuga de la granja de Tweedy, Ginger por fin ha cumplido su sueño de vivir una vida tranquila lejos de la amenaza humana. Pero, en el continente, el mundo de las gallinas se enfrenta a una nueva y terrible amenaza, por lo que esta vez Ginger y sus amigos tendrán que hacer un arriesgado allanamiento. Estreno: 15 de septiembre

The Family Plan (Apple TV+)

En esta película, protagonizada por Mark Wahlberg, Dan Morgan es un amoroso padre de tres con una vida tranquila en los suburbios y que se gana la vida vendiendo autos. Pero su pasado lo alcanza y no es cualquier pasado, pues años atrás fue un asesino de élite del gobierno. Cuando descubre que sus viejos enemigos lo sigue, se embarca con su familia en un improvisado viaje por carretera a través del país. Estreno: 15 de diciembre

Cindy La Regia: La Serie (Netflix)

Esta nueva y divertida adaptación del famoso personaje creado por Ricardo Cucamonga, presenta a una joven con grandes aspiraciones que debe sobrevivir la preparatoria y a la alta sociedad de San Pedro Garza García, en el estado mexicano de Nuevo León. Estreno: 20 de diciembre

Reacher - Temporada 2 (Prime Video)

Estreno: 15 de diciembre

