Bad Bunny lanza ‘Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana’, y Sofía Reyes se une a Beéle en ‘Cobarde’

El color del otoño también se nota en los sencillos que nuestros artistas favoritos lanzan en esta época otoñal del año. Como Bad Bunny que nos trae su nuevo álbum, Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana. Tainy, J Balvin, Young Miko, Jowell & Randy unen su talento en Colmillo; y mientras Pink Pablo canta No es Culpa Mía, Zion & Lennox y Wisin se juntan en Ahora.

Bad Bunny - Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana

Con advertencia y mucho cariño para sus fans y haters, Bad Bunny está de estreno con Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana. Un trabajo de 22 canciones que vuelven a poner el reggeatonero en el radar musical con temas que prometen sonar por todos lados.

Tainy, J Balvin, Young Miko, Jowell & Randy - Colmillo

Tras el lanzamiento de su aclamado álbum debut Data, el productor y artista superestrella Tainy está listo para desvelar la esperada llegada de Colmillo. Inicialmente anunciado a principios de año para ser lanzado como parte de DATA, esta pieza perdida demuestra no ser un error, sino parte del plan de Tainy. El nuevo sencillo cuenta con un conjunto único de las superestrellas más destacadas de la música latina: J Balvin, Young Miko y Jowell & Randy.

Robin Schulz, Rita Ora y Tiago PZK - I’ll Be There

El famoso DJ y productor alemán Robin Schulz vuelve a destacar con su flamante sencillo, I’ll Be There. En esta ocasión, se une a la reconocida cantante y compositora internacional Rita Ora, así como al talentoso artista urbano argentino Tiago PZK. Juntos, crean una producción electrizante con un toque de los años 80 y un mensaje poderoso. Con paisajes sonoros resplandecientes, ritmos imponentes y una inconfundible sensación de nostalgia, I’ll Be There se erige como un himno de empoderamiento, un recordatorio de que siempre habrá alguien a tu lado, sin importar las circunstancias. Rita Ora, reconocida por su deslumbrante voz, añade su toque característico a la canción, mientras que Tiago PZK aporta emoción cruda y energía, resultando en un mensaje sólido sobre el apoyo inquebrantable.

Santa Fe Klan y Tomás Ballardo - Kumbia Makabra

Este innovador proyecto estuvo a cargo del productor Cricket (Santa Fe Klan, Peso Pluma, Luis R Conriquez,, Gera MX, Los Dos Carnales, Yng Lvcas, Tito Double P), reconocido por su habilidad para fusionar la banda regional con el hip hop y el rap. La letra de la canción estuvo a cargo de estos tres talentosos artistas quienes demuestran su gran versatilidad. Kumbia Makabra combina la frescura de la cumbia con la potencia del rap, creando una fusión única que promete cautivar a los amantes de ambos géneros. Una característica especial de este video es la entusiasta participación de los fanáticos de ambos artistas. Decenas de seguidores, se unieron a la filmación gracias a una convocatoria realizada a través de las redes sociales de los artistas.

Yng Lvcas - Súper Estrellas/Perreando Triste

En julio del presente año Yng Lvcas se puso la capa de super héroe y junto a todos los talentos del reggaetón mexicano sacaron, si no el mejor, uno de los mejores trabajos del urbano al mando de un mexicano, como ha habido pocos: Súper Estrellas. En julio del presente año Yng Lvcas se puso la capa de super héroe y junto a todos los talentos del reggaetón mexicano sacaron, si no el mejor, uno de los mejores trabajos del urbano al mando de un mexicano, como ha habido pocos. Sobre Perreando Triste, se trata de un banger de reggaetón que cuenta con la participación de Uzielito Mix en la producción, El Bogueto y El Malilla. El video fue grabado en la Ciudad de México en donde podemos ver a los artistas pasándola bien en una fiesta, tirando flow y mostrándose como las nuevas caras del género en el país. Con este proyecto en la visión de Yng Lvcas, busca consolidar una escena cada vez más importante, cada vez más fuerte y cada vez más viral. Haciéndose valer del gran éxito que ha trabajado este año, apoyando a nuevos y no tan nuevos talentos para hacer crecer la bandera de México en el reggaetón.

Pink Pablo - No es Culpa Mía

Mostrando continuamente su versatilidad creativa y su habilidad innata para transmitir emociones profundas a través de su música, el fenómeno revelación, Pink Pablo, fusiona elementos clásicos del rock con un toque de drum and bass. Con No es Culpa Mía, Pink Pablo demuestra una vez más su destreza lírica, motivando a sus oyentes a ignorar los comentarios negativos y a mantenerse fieles a sí mismo. En el tema, el cantante y compositor puertorriqueño monta sus contundentes versos sobre una electrizante melodía de bajo acentuada por breakbeats.

Jay Wheeler - Gangsta Luv

Jay Wheeler sigue apostando al talento nuevo dentro del género urbano y ahora ha estrenado junto a Anubiis su nuevo sencillo titulado Gangsta Luv, que representa el tema inédito de lo que será su nueva producción discográfica, Trappii. “Estoy super contento de presentar una nueva muestra de lo que será Trappii. Gansta Luv es el tercer episodio y uno de mis temas favoritos. Anubiis es un colega bien talentoso y quise darle la oportunidad, así como yo tuve la mía cuando me tocó. Espero que la gente se disfrute la canción y el vídeo tanto como nosotros”, contó Jay Wheeler.

Shadia Maraby & Fabro - Tu Camisa

Manteniendo su poder y fuerza, la cantante presenta Tu Camisa junto al artista venezolano que reside en Argentina, Fabro, un sencillo donde el funk es el protagonista, demostrando su facilidad para adaptarse a cualquier área de la música gracias a su preparación y calidad vocal. Esta canción es una apuesta a unir varias culturas alrededor de una particular historia de amor, donde los artistas le dan vida a dos personas que terminaron su relación, pero que siguen disfrutando de su compañía sin compromiso, ya que la química sigue intacta. Un tema para sentir, dedicar y cantar.

Angel Bleu - La BotElla

La Botella nace después de una noche de rumba, en un balcón, con la brisa playera y el sonido del mar, una combinación que llevó a la mente de Angel toda una mezcla de sonidos y ritmos que quiso plasmar de inmediato. Una cumbia con los sonidos característicos de la gaita, trompetas y percusión son el preludio de los drums inconfundibles del reggaeton, pues desde el primer instante Angel Bleu supo que quería un tema rumbero y la cumbia y el reggaeton son de los ritmos que, por excelencia, te hacen mover la cadera.

Sael - En Perso

Producida por Sael junto con Axel Caram, pone en exposición la versatilidad innata del Pibe creando una vez más un tema que resuene con su audiencia global. Al ritmo de un reggaetón potente, la canción narra la historia del momento en el que uno se siente atado a una persona después de convivir con ella en persona vs. por plataformas sociales aun sabiendo que quizás esa persona no le corresponde al 100%.

Iván Cornejo - Donde Estás

En este emotivo tema, el cantante se muestra especialmente vulnerable, con una ligera aspereza en su voz que se muestra desgarradora sobre una lenta composición instrumental. El tema comienza como una ensoñación de sintetizador, y se transforma perfectamente a través de rasgueos acústicos, armonías hipnóticas, una trompa y un solo de guitarra eléctrica. El vídeo que acompaña a la canción nos transporta al exterior mientras Cornejo recorre un vasto paisaje de otro mundo, observando el universo antes de descubrir a una mujer -quizás un espejismo- a la que nunca puede alcanzar. Como si fuera una película corta, los efectos visuales son sencillos pero impactantes.

Seven Kanye - TBC

Narra la historia de un fracaso amoroso que demuestra las dificultades que presenta el resultado del amor moderno. Este tema ha sido un dominador constante en los últimos lanzamientos de Seven Kayne, lo que le ha permitido conectar aún más con su público al relacionarlo con situaciones en las que puede sentirse identificado.

Zion & Lennox y Wisin - Ahora

Una colaboración que fusiona el legendario flow de estos tres artistas, en una irresistible canción urbana que deleitará a los amantes del reggaetón. El video refleja el talento inigualable de Zion & Lennox combinado con la fuerza urbana de Wisin que dan como resultado una propuesta visual candente en un ambiente de lujo y alto estilo. La protagonista del mismo es la reconocida modelo e influencer venezolana Georgina Mazzeo.

Sofía Reyes y Beéle - Cobarde

En una notable fusión de sus voces distintivas y melodías cautivadoras, Sofía y Beéle le dan vida a la narrativa de un amante que una vez falló pero encontró el coraje para cambiar y regresar a los brazos de la persona que ama. El tema lleva a los escuchas en un viaje emocional a través de los giros y vueltas de las complejidades del amor mientras las evocadoras voces de Sofía y Beéle armonizan a la perfección sobre el encantador ritmo de la bachata, creando una mezcla musical irresistible que toca las fibras del corazón.

Felipe Peláez & Eddy Herrera - La Reunión Sessions Volumen 5

La Reunión Sessions, la exitosa serie musical que une a los artistas favoritos de los fanáticos para desafiar fronteras, presenta hoy La Reunión Sessions Volumen 5, que reúne al icónico cantautor colombo-venezolano Felipe Peláez y la estrella del merengue dominicano Eddy Herrera, en un impresionante proyecto que los seguidores seguramente adorarán.

Justin Quiles - La Manzana

La segunda fase de la trilogía donde la trama continúa mostrando la relación ilícita entre Justin y Megan que poco a poco se convierte en su obsesión y en un fruto prohibido del que no puede alejarse. Como metáfora derivada de su caligrafía de élite, la compara con una manzana deseable que sabe que está llena de nada más que veneno y es muy perjudicial para su bienestar. A pesar de las consecuencias inmediatas y nefastas, Justin decide seguir adelante como si estuviera en un estado mental de trance.

Hozwal - Bella-Koso

Este pegajoso sencillo, producido por los renombrados productores musicales Full Harmony y Felizola, promete seguir los pasos del éxito mundial de Hozwal, Big Booty. El video, filmado en las exuberantes costas de Cartagena, Colombia, bajo la dirección creativa de Jessen Gómez, el video muestra a Hozwal en un lujoso yate, navegando sobre un mar de azul profundo, rodeado de sensuales modelos.

Tres Dedos - Amnesia

Una conmovedora carta al amor, expresando los sentimientos y pensamientos que quedan luego de ponerle fin a una relación que no funcionó. En ella, se hace alusión a la dualidad de una persona en la vida de alguien, pasando “de ser el hombre de tus sueños a tus pesadillas”. La canción nos invita a soñar con la posibilidad de retroceder en el tiempo, y de poder recuperar esos momentos que se desvanecieron.

