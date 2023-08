Maluma estrena ‘Don Juan’, Zabdiel & Mena se unen en ‘Aventura’, y Luis Fonsi canta ‘Pasa la Página’

Maluma - Don Juan

Maluma, el cantautor nacido en Colombia y superestrella mundial de la música latina, lanzó hoy su esperado nuevo álbum Don Juan a través de Sony Music Latin. El título del álbum marca una nueva era para Maluma y rinde homenaje a su alter ego, Don Juan, canalizando las vibraciones de James Bond, Batman y Hugh Hefner. El vídeo oficial de “Trofeo”, en el que participa Yandel, se estrenó ayer y está protagonizado por el actual rey del fútbol y campeón del mundo Leo Messi.

Zabdiel & Ana Mena - Aventura

Descubriendo su propia identidad musical, ZABDIEL, quien forma parte de CNCO, comienza su carrera como solista y lanza su primer sencillo, Aventura, una bachata juvenil en colaboración con la estrella pop de España Ana Mena. “Aventura” representa un nuevo comienzo para el artista de Bayamón, Puerto Rico, que ha decidido dedicarse por completo a su carrera musical como solista durante su última gira con CNCO después de ocho años en la banda.

Luis Fonsi - Pasa la Página

El segundo nuevo lanzamiento del nuevo ciclo musical del arista que pertenece al próximo álbum de FONSI, ‘El Viaje’ que tiene como objetivo de ser un nuevo hit para cautivar a todos sus fans. Después de más de un año sin sacar música Luis Fonsi viene renovado de música nueva y de un aire fresco moderno en su estilo de marca.

Adriel Favela - Sólo Muere si se Olvida

La versión deluxe de su EP incluye 12 canciones; Seis de ellas lanzadas previamente en su EP con el mismo nombre, más seis nuevos temas a los que se suman valiosas colaboraciones con: El Duelo, El Yaki y Leonardo Aguilar. El estreno de Sólo Muere si se Olvida Deluxe viene encabezado por el tema “A Tu Nombre”, un sencillo de desamor total al que Adriel le pone voz junto a su invitado especial “El Yaki”, logrando una fusión que desborda sentimiento.

Totoy El Frío - La Crema

Este EP viene detrás del concepto que todos deberían enseñar “La Crema” que tenemos guardada. Para TOTOY eso incluye canciones crudas con mucho rap y trap. “Más que en los ciclistas callejeros quise mostrar la diversidad de cultura qué hay en mi ciudad Barranquilla, el lugar donde grabamos el video es en La plaza de la Paz, un lugar donde se vive el arte callejero al mil, Freestyle, Djs, Graffitis, Skaters, BMX, Bboys”, asegura. Y sobre el video, explica: “Normalmente visualizo imágenes en mi mente para los videos y simplemente dejé correr la canción un par de veces y me imaginé eso, BMX, hacerlo ahí en la plaza de la Paz, un concepto un poco más fresh, más sencillo, pero basándome en arte y calle. Se lo comuniqué a Jezel (mi director creativo) y él siempre capta muy bien los conceptos que quiero darle a las cosas y lo hicimos de inmediato”.

Myke Towers - Bajo El Sol

Con Bajo el Sol, Towers exhibe la increíble destreza lírica que lo ha convertido en una de las superestrellas más dominantes y solicitadas de esta generación. En el tema, melodías sensuales y pronunciados elementos de batería se unen a una hipnotizante interpretación vocal que cautiva a sus oyentes mientras Myke teje una historia de deseo. Dominado por un fuerte anhelo por su musa, Bajo el Sol muestra a Towers desenvuelto y confiado mientras canta: “Yo te quiero ver bajo el sol”.

Manuel Turizo & Grupo Frontera - De Lunes a Lunes

El sencillo surge de la creativa colaboración entre Manuel Turizo y los talentosos compositores Edgar Barrera, Maikel Rafael Rico Torres y Mario Alberto Daza Altamar. Destacando aún más, Barrera se alza como el productor maestro detrás de esta canción, la cual hace su debut junto con su muy esperado video musical oficial. Y que simultáneamente revela la misteriosa pista #6 faltante del álbum “El Comienzo” de Grupo Frontera.

La Materialista - Yo También

Esta nueva canción es un poderoso himno de empoderamiento femenino, dirigido a todas aquellas mujeres que han decidido responder a la traición con determinación. “Si te va pa la calle yo también, si te desacata yo también, si te pone Runing yo también, si tú me lo pegas yo también”, reza el pegajoso coro de la canción. La Materialista ha demostrado nuevamente su capacidad para conectar con su audiencia a través de letras auténticas y melodías contagiosas.

Blessd, Peso Pluma y SOG - Ojos Azules

Será un nuevo himno mundial, una canción que consolida a Blessd junto a Peso Pluma el artista más popular en Spotify México en la actualidad, sin lugar a duda, una dupla muy poderosa de artistas que están haciendo historia en la industria musical. Con este lanzamiento Blessd continúa en su proceso de seguir fortaleciendo la escena y su proyecto musical. El respeto dentro de esta industria es algo muy importante y la unión siempre hará la fuerza.

Gerardo Ortiz - Ahí No Era

Esta canción, que forma parte del álbum No Tengo Rival, es una melodía a ritmo de banda, en la cual la evocadora narrativa y las melodías emotivas de Gerardo Ortíz convergen, creando un tapiz musical que expresa las secuelas de una desgarradora ruptura. “Ahí No Era” fue escrita por Alex Hernández, Cesar Valdivia y Gerardo Ortíz. El video musical “Ahí No Era”, bajo la dirección cinemática de Pablo Croce, complementa magistralmente la profundidad temática de la canción, visualizando los sentimientos crudos del amor perdido y el arrepentimiento. La excepcional capacidad de Ortíz para traducir experiencias personales en historias musicales universalmente comprensibles, ha consolidado su posición como una figura venerada en el ámbito de la música regional mexicana.

Ysrael Barajas, Zxmyr - Demonios Mentales

En esta ocasión, el cantante da la sorpresa una vez más al presentarnos “Demonios Mentales”, un filoso track en el que Barajas combina su talento con la guitarra con un sorpresivo flow al rapear junto a Zxmyr, destacado artista de hip-hop que cuenta con más de 1.4M de oyentes mensuales. “No importa el género, lo importante es dejar un mensaje positivo”, comparte Ysrael, que en redes sociales cuenta con una gran presencia que le ha llevado a obtener hasta 10.5M de vistas en publicaciones de TikTok. “Todavía estamos chavalos, pero gracias a la ayuda de Dios y el trabajo duro se han ido abriendo oportunidades. Espero que les guste esto que preparé con mi compa Zxmyr y que llegue bien lejos porque es la muestra de que se puede salir adelante”.

Adri Torrón - De Mí Para Mí

Después de hacernos disfrutar del verano con su sencillo “Verano Rosé” Adri nos muestra su lado más vulnerable y humano . “De Mí Para Mí” explora el lado más íntimo de la cantante dominicana y nos transporta hasta su infancia llevándonos con su letra hacer un viaje al pasado para abrazar a esa niña que desde pequeña tenía la ilusión de triunfar en la música preparándose desde temprana edad como lo demuestra en el video hasta llegar con la Adri Torrón que conocemos hoy en día.

Diferente Nivel - Papá Mundo

“Pensé en mi abuelo al componerla, pero ‘Papá Mundo’ es para todos”, confiesa Arturo Balderas —compositor y cantante de la agrupación— sobre el origen de la canción. “Creo que los abuelos son personas bien importantes para un montón de familias, así como el mío lo fue para mi familia cuando era niño. Para eso también pueden ser los corridos, para hablar de personas importantes de la vida cotidiana”, agregó el músico.

Gian Marco y Rubén Blades - Aún me Sigo Encontrando

Este tema es la carta de presentación del próximo material discográfico de Gian Marco, el número 17 en su carrera, el cual promete ser una fusión de ritmos diversos, recargado con varios significados emocionales. Con una letra profunda y nostálgica: “Aún me sigo encontrando” viene acompañado por un videoclip que captura una reflexión de aquellos momentos de autodescubrimiento que todos debemos vivir en algún momento de nuestras vidas, de hacer cambios sin perder la perspectiva para resolver y aprender sin correr antes de andar. La potente voz de Gian Marco se mezcla con el estilo único de Rubén Blades, dándole un toque especial, y muy melódico.

jame minogue y Patrick Luna - YANOTAPAMI

En el sencillo, los dos artistas LatinX cuentan la historia de un triángulo amoroso con una mujer que, al final, los abandona a los dos. La coproducción hace que sus mundos sonoros colisionan, impulsados por una melodía acaramelada que flota en medio de una producción synth-pop inspirada en los años 80, con rítmicos loops de batería urbanos y guitarras de inspiración funk, llegando justo a tiempo para consolidarse como un himno de fin de verano.

Lila Downs - La Sánchez

Con cerca de tres décadas de trayectoria y más de 15 producciones discográficas publicadas, La Sánchez muestra a una Lila Downs que no deja de innovar y reinventarse dentro de la rica diversidad de ritmos y melodías que existen en todo México. “Es un momento muy especial para la música mexicana”, afirma la cantante y compositora mexicoamericana. “Creo que nos está demostrando algo que siempre hemos sabido y que en nuestro país hacía falta recuperar: la música puede borrar fronteras y diferencias”.

