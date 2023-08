Qué ver: 7 películas y series de estreno que estabas esperando

Agosto está por acabar, pero no sin antes dejarnos algunos esperados estrenos en plataformas de streaming. The Flash, un título imperdible para los amantes de los cómics, ya está disponible para ver en casa. Y para quienes gustan del manga, llega el live action de One Pice a Netflix. También por estrenarse, la nueva película de la mexicana Yalitza Aparicio (Roma) y el nuevo documental producido por el príncipe Harry. Todo eso y más en la selección de títulos de la semana.

The Flash ( Max / HBO Max)

Protagonizada por el polémico Ezra Miller y con la actuación de Michael Keaton y Ben Affleck, esta película es uno de los estrenos más favoritos para los amantes de los cómics. La trama está inspirada en Flashpoint, un cómic de 2011 que narra las consecuencias del viaje al pasado que hace Barry Allen (Flash) para evitar el asesinato de su madre, lo cual provoca la creación de un mundo alternativo en el que los héroes y villanos que conocía son diferentes. Estreno: 25 de agosto

La Gran Seducción (Netflix)

Esta película aborda una seducción, pero no la de una pareja, sino la de los habitantes de la pequeña isla pesquera de Santa María del Mar a un médico llamado Mateo. Y es que una fábrica de envasado de pescado promete instalarse en el pueblo con la condición de que haya un médico en la isla. Germán moviliza a los pobladores del lugar para que “seduzcan”, a Mateo: su comida y su deporte favorito son solo algunas de las cartas que tienen bajo la manga. Estreno: 30 de agosto

One Piece (Netflix)

Basada en el popular manga creado por Eiichiro Oda, esta serie retrata la aventura en altamar de Monkey D. Luffy, es un joven que abandonó su pueblo para buscar un mítico tesoro del que hablan las leyendas y así convertirse en el Rey de los Piratas. Para lograr este objetivo tendrá que reunir a la mejor tripulación y hacerse de un barco que le permita surcar los mares. Estreno: 31 de agosto

Women Talking (Prime Video)

Esta película de drama sigue a un grupo de mujeres de una colonia religiosa aislada, quienes exploran cómo construir un mundo mejor para ellas y sus hijos, y que se planetan quedarse a luchar o marcharse para siempre de ese lugar. Estreno: 29 de agosto

Heart of Invictus (Netflix)

Esta serie documental creada por Archewell Productions, (productora del príncipe Harry y Meghan Markle) en colaboración con la Invictus Games Foundation, sigue las historias de fortaleza y esperanza de un grupo de exmilitares que sufrieron lesiones o enfermedades graves, en su camino a los Invictus Games de La Haya 2020, competencia que se pospuso para 2022 debido a la pandemia. Estreno: 30 de agosto

Romina Poderosa (Netflix)

Esta serie colombiana sigue la historia de una joven apasionada al ciclismo de descenso que busca justicia tras el asesinato de su hermana gemela, de quien fue separada al nacer. Para lograrlo, se hará pasar por ella adentrándose a un mundo distinto al que conoce. Estreno: 30 de agosto

El Club de los Lectores Criminales (Netflix)

Ocho universitarios, de un club de aficionados a la literatura de terror, organizan una broma con disfraces que termina en un accidente mortal. Tras lo ocurrido pactan silencio, pero este secreto no será fácil de guardar pues empiezan a recibir amenazas de un escritor anónimo. Estreno: 25 de agosto

