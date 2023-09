Qué ver: 7 series y películas de estreno que estabas esperando

Después de una larga espera, por fin ha llegado la nueva película de Gael García en la que el actor se transformó por completo para encarnar al protagonista. Y para quienes echaban de menos las pasarelas de Victoria’s Secret, llega The Tour 23, un largometraje que reinventa por completo el icónico desfile de la firma de lencería. También por estrenarse, el imperdible documental sobre Mafalda, la famosa historieta del humorista Quino, así como la adaptación de Wes Anderson de una historia del céñebre novelista británico Roald Dahl. Todo eso y mucho más en nuestra selección semanal de títulos.

Cassandro (Prime Video)

Esta película, protagonizada por el mexicano Gael García Bernal, está inspirada en la historia real de Saúl Armendáriz, un luchador gay de El Paso, Texas, que salta al estrellato con su personaje de Cassandro, el ‘Liberace of Lucha Libre”. Con su carrera en los cuadriláteros no solo revoluciona el mundo de la lucha machista, sino que también su propia vida. Estreno: 22 de septiembre

The Tour 23 (Prime Video)

Victoria’s Secret reinventa su icónico desfile de moda y lo presenta como un largometraje. La película ofrece un viaje a través del arte detrás de escena y las historias de un grupo de creativos de todo el mundo que diseñaron cuatro colecciones diferentes para la firma: Supriya Lele, de Londres; Bubu Ogisi, de Lagos; Jenny Fax, de Tokio, y Melissa Valdés, de Bogotá. La lista de modelos, quienes ya no llevarán alas, incluye a celebridades como Hailey Bieber, Bella y Gigi Hadid, Adut Akech, Priyanka Chopra, Megan Rapinoe, Valentina Sampaio, Paloma Elsesser, Lila Moss y Naomi Osaka. Estreno 26 de septiembre

Releyendo Mafalda (Disney+)

Se trata de una serie documental que presenta el origen de la icónica historieta de Quino. Reúne material de archivo, testimonios y entrevistas con historiadores, editores, amigos y familiares de Joaquín Salvador Lavado Tejón, y presenta una mirada fresca sobre el famoso humorista argentino, incluidos algunos hechos poco conocidos de su historia. Estreno: 27 de septiembre

The Continental: From the World of John Wick (Prime Video)

Mel Gibson y Colen Woodell protagonizan esta serie, precuela de la famosa saga de Keanu Reeves, que revela los orígenes del icónico hotel para asesinos en el universo de John Wick, explorando a su vez el amor familiar, el destino y la venganza. Ambientada en Nueva York de los años 70, Winston Scott recluta un equipo para hacer frente a conspiración provocada por el ataque de su hermano a The Continental. Estreno: 22 de septiembre

The Wonderful Story of Henry Sugar (Netflix)

Se trata de una adaptación de Wes Anderson de la historia del novelista británico Roald Dahl. The Wonderful Story of Henry Sugar aborda la vida de un hombre rico que se propone dominar la habilidad para hacer trampa en el juego. Esta producción cuenta con un elenco lleno de estrellas, entre ellas Benedict Cumberbatch, Ben Kingsley, Ralph Fiennes y Dev Patel. Estreno: 27 de septiembre

No One Will Save You (Hulu / Star+)

Esta película sigue la historia de Brynn, una joven creativa y talentosa, pero solitaria, cuyo único refugio es la casa donde creció. Esto cambia cuando una noche la despiertan ruidos extraños de intrusos, aparentemente, sobrenaturales. Se trata de seres extraterrestres que amenazan su futuro y la obligan a lidiar con su pasado. Estreno: 22 de septiembre

L-Pop (Disney+)

La trama de esta serie sigue a una joven estudiante de cine que quiere hacer un documental sobre su hermana, Andrea, estudiante de odontología, empleada en una cafetería y, aguerrida fanática del K-Pop. Mientras que sus padres desean con que lleve una vida “normal”, ella sueña con irse a Corea del Sur, convertirse en cantante y vivir de la música, como sus ídolos. Sin embargo, ni siquiera sabe si tiene talento para cantar, ello sin contar que tampoco proviene de una familia coreana. Pero gracias al documental y a un romance inesperado sus anhelos podrían convertirse en realidad. Estreno: 27 de septiembre

