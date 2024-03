Qué ver: 7 series y películas de estreno para ver desde casa

Marzo llega cargado de estrenos en increíbles series y películas para ver sin salir de casa. The Regime, protagonizada por Kate Winslet, es uno de los títulos impedibles para esta semana, así como Napoleon, con Joaquin Phoenix, que, tras su estreno en cines a finales del año pasado, ya está disponible en streaming. También, lista para disfrutar y reír mucho, la comedia Un Buen Divorcio. Todo esto y más en la selección de esta semana.

Esta miniserie, protagonizada por la galardonada actriz Kate Winslet, muestra la vida al interior de un régimen autoritario moderno en vías de colapsar. La canciller Elena Vernham (Winslet) lleva un tiempo sin salir del palacio que ha convertido en su fortaleza, lo que ha agudizado su paranoia. Se apoya en un soldado llamado Herbert Zubak, quien se vuelve su confidente. La influencia de Zubak sobre la canciller crece, lo que provoca que los anhelos de Elena por tener más poder causen estragos dentro y fuera del palacio. Estreno: 3 de marzo

Esta divertida serie sigue la historia de una poderosa pareja de abogados especializados en divorcios que, curiosamente, se ven amenzados por una crisis conyugal. Decididos a conservar su divorcio, harán de todo con tal y recuperar el gran amor que un día los unió, y evutar a toda costa perder todo lo que han construido juntos. Estreno: 1 de marzo

Esta serie, protagonizada por Theo James, se deriva de la película homónima de 2019 dirigida también por Guy Richie. La historia comienza cuando Eddie Horniman (James) hereda la finca de su padre y descubre que forma parte de un fructífero negocio dedicado a la producción de cannabis. Con este inesperado emporio en las manos, intentará hacer lo posible por mantener a su familia alejada de todo esto, mientras un grupo de mafiosos reclaman su parte del negocio. ¿Se logrará alejar de este mundo o le encontrará el gusto?. Estreno: 7 de marzo

Esta película, que llegó a cines en noviembre del año pasado, ofrece una nueva mirada al icónico emperador francés Napoleón Bonaparte, quien es interpretado por el ganador del Oscar Joaquin Phoenix. La trama sigue la implacable carrera al poder de este histórico personaje, quien echó mano astutas estrategias militares y políticas para lograr sus objetivos. Todo esto mientras se muestra su volátil relación con Josefina, su único amor. Estreno: 1 de marzo

Esta comedia de acción, protagonizada por Adrián Suar, sigue la historia de un grupo internacional de agentes secretos que combaten crímenes y atentados que amenazan la seguridad mundial. Duque (Suar), líder del grupo, emprenderá una misión especialmente importante: rescatar a su sobrina secuestrada. Este agente reunirá a sus antiguos compañeros para resolver el caso pista por pista, y contra reloj, cual su fuera una partida de ajedrez. Estreno: 1 de marzo

Jared Leto se pone en la piel del enigmático antihéroe de Marvel, Michael Morbius. “Enfermo con un peligroso y raro trastorno sanguíneo, está decidido a salvar a otros que sufren su mismo destino”, dice la sinopsis oficial de esta cinta estrenada en 2022. El Dr. Morbius parece haber hallado la una solución, la cual termina resultando aún peor que el padecimiento. Estreno: 1 de marzo

Esta serie documental explora las distintas teorías que surgieron tras la misteriosa desaparición del submarino ARA San Juan (S-42) de la Armada Argentina en 2017. El buque, que llevaba a bordo 44 personas, salió de los radares cuando se dirigía al Mar del Plata desde la costa de Ushuaia. En aquel entonces se dijo que el hundimiento del submarino pudo deberse a una implosión; varios países participaron en la operación de búsqueda y rescate, la cual no tuvo éxito. El documental presenta el resultado de una exhaustiva investigación de años que inició el mismo 2017: desde material de archivo, imágenes exclusivas y testimonios inéditos. Estreno: 7 de marzo

