Roselyn Sánchez, Bianca Marroquín e Isaac Hernández son los jueces de ‘Mira Quién Baila ¡La Revancha!’

¡El espectáculo de baile más emocionante está por regresar a las pantallas! Mira Quién Baila ¡La Revancha! (Univision) está próximo a estrenarse este otoño con una propuesta cargada de mucho ritmo y emoción en su edición número 11. En esta nueva temporada, la competencia de danza pondrá a prueba a las celebridades una vez más para que demuestren su destreza en la pista de baile y hará que uno de ellos logre el preciado primer puesto para poder ayudar a las respectivas fundaciones que representan. Los participantes están listos para cautivar a los televidentes y hacer vibrar el escenario con sus increíbles habilidades en los diferentes géneros musicales que se les presente.

Roselyn Sánchez, Isaac Hernández y Bianca Marroquín serán los jueces de MQB ¡La Revancha!

Y como era de esperarse, el exigente panel de jueces ya está listo para calificar los esfuerzos y progresos de los famosos y sus pasos de baile. En HOLA! USA te presentamos, en EXCLUSIVA, al jurado conformado por: la estrella de Broadway Bianca Marroquín, el aclamado bailarín Isaac Hernández y la excelentísima Roselyn Sánchez. El grupo estelar de jueces tiene la tarea de usar su experiencia para criticar, guiar e influir en la ocho participantes que lo dejarán todo en la pista de baile por una causa cercana a sus corazones.

Roselyn Sánchez

Roselyn Sánchez, quien regresa para una segunda etapa en el podio de jueces de MQB, nos habla sobre su papel como jueza: “La audiencia va a recibir honestidad transparencia cariño a mí me gusta mucho provocar que la gente se sienta que son como de nuestra familia, que nos quieran abrazar y que coincidan con nuestra crítica, que respeten nuestra crítica. La queremos pasar muy lindo y queremos más que nada que estos concursantes se sientan protegidos”

Al recordar sus inicios en el mundo del baile, nos dice: “Óyeme yo empecé los 4 años a bailar ballet, a mí me encanta la danza. Yo pienso que que es una extensión de mí no lo hice al nivel de Isaac o de o de Bianca que hicieron de la danza a una profesión. Yo me consideraba bailarina profesional en Puerto Rico porque a mí me pagaban cuando hacía cositas y fui parte del ballet del Teatro Municipal de San Juan, pero una vez que me voy de Puerto Rico mi vocación fue ser actriz y la danza quedó a un lado, pero me recuerda a mi época de ensayos interminables”.

Roselyn Sánchez

Y continúa con las anécdotas: “Recuerdo que en la escuela Superior todas mis amiguitas estaban en el equipo de vóleibol o querían ir al mall, al cine y tenían todas estas vidas que yo no era partícipe porque yo iba a la escuela a hacer ballet y de la escuela me iba a ensayar, y siempre sentía que me perdía de tanto; pero, a la misma vez aplausos a mi mamá porque me hizo entender que tenía que estar danzando para tener y desarrollar una habilidad que es tan bonita. El baile es una habilidad hermosa, recuerdo cuando estaba adolorida porque no me gustaba bailar de puntitas. Los veo bailar y me derrito porque me encanta, me identifico y a veces los veo hacer cosas que digo ojalá yo hubiera podido hacer eso. Ha sido bien gratificante para mí estar aquí”.





Bianca Marroquín

La actriz y bailarina Bianca Marroquín rompió barreras y se convirtió en la primera actriz mexicana en obtener un papel protagónico en Broadway. Se lanzó al estrellato en los Estados Unidos con su impecable interpretación de “Roxie Hart” en el emblemático musical “Chicago”. Marroquín Debutó como juez de MQB en 2010 y se quedó por cuatro años consecutivos y regresó en 2020.

Bianca Marroquín

Para ella, ver a los concursantes es un hecho que la transporta a lo más profundo de sus pasiones: “Me recuerdan quién soy, por qué hago lo que hago y mis comienzos, por eso me identifico perfectamente con ellos. También siento una gran responsabilidad de poder hacer un buen trabajo, de ayudarlos, y que les sirva lo que yo les pueda ofrecer y luego ver si aplican lo que les ofrezco a la siguiente semana es lo más gratificante, es mi misión, y es lo más bonito en lo que yo pueda ayudar a otro bailarín, a mejorar, a crecer un poquito y a que ellos mismos se sientan bien orgullosos del trabajo que que traen cada semana”, comenta.

Issac Hernández

Para el bailarín y actor mexicano reconocido internacionalmente, este es su segundo año consecutivo como juez de la competencia de baile. Hernández ha sido el primer bailarín mexicano en pisar el escenario en la Ópera de París, representando al English National Ballet y también ha sido reconocido como el ‘Mejor Bailarín Masculino’ del Premio Nacional de Danza de Reino Unido, ‘Bailarín Más Destacado’ de los Premios Alexandra Radius, entre otros reconocimientos.

Con respecto a su participación en esta nueva temporada, es claro en sus convicciones sobre el baile y lo que busca en los participantes. “Es muy especial poder convivir con estos artistas otra vez, ver su progreso, ver cómo el trabajo que hacen todas las semanas va rindiendo frutos en el fin de semana, ver cómo podemos ayudarles junto con todo el equipo de coreógrafos, de bailarines que tienen esta producción a que salgan de esta experiencia sintiéndose orgullosos y sintiendo una mejoría en sus en sus habilidades artísticas”, resalta.

Isaac Hernández

Sobre sus compañeras, expresa su entusiasmo al poder formar parte de un selecto equipo de profesionales: “Un privilegio ya después poder compartir esta experiencia con Roselyn otra vez, para mí era muy importante poder contar con su ímpetu en el panel. Por orro lado, tener la fortuna de ahora conocer a Bianca y poder estar los tres coincidiendo también en muchas cosas está bien bonito y poder compartir esas experiencias con los participantes es especial”.

La bella y carismática presentadora Chiquinquirá Delgado regresará al escenario para guiar a los espectadores a través de esta emocionante temporada. Por su parte, Mane de la Parra se desempeñará como co-conductor. Adrián Lastra, Amara La Negra, Diego Amozurrutia, Frida Sofía, Lambda García, Lis Vega, Raúl Coronado y Sandra Itzel lo darán todo durante las ocho semanas que durará el programa y solo uno de ellos será coronado como el ganador de este exitoso show.

