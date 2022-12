Dayanara Torres sustituirá a Roselyn Sánchez en la despedida del 2022 en Puerto Rico

En sus redes sociales, Roselyn informó que se sentía mal y que había dado positivo a la enfermedad que tanto ha causado desde 2019. “No me será posible ser copresentadora de Rockin‘ Eve. Me siento devastada y aún estoy intentando procesar qué está pasando... justo ahora se supone que debería estar volando hacia Puerto Rico, pero me hice la prueba el martes, y salí positiva”, expresó, con la esperanza de que la vuelvan a invitar el próximo año y las cosas pinten mejor.

Dayanara Torres, de lo más feliz en Puerto Rico junto a su novio

La ex Miss Universo pasó la Navidad al lado de su novio, Marcelo Gama, en un yate en las aguas de Miami en donde también estuvieron los hermanos, sobrinos y mamá de ella.