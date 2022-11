Roselyn Sánchez se adentra en los recuerdos para contar su propia historia en ‘Mi Vida’

¿Te imaginabas protagonizar un capítulo de TV sobre tu propia vida?

“Si me hubieras dicho años atrás de hacer algo así, de sentarme y hablar acerca de mi vida, de cosas íntimas y de las que nunca he hablado, quizá anteriormente no hubiera estado tan abierta.

Pero después de hacer el podcast (He Said, Ella Dijo) con mi esposo, casi dos años que somos un libro abierto, nos sentimos más cómodos hablando acerca de nuestras vidas. Entonces me pareció que esta serie era perfecta para que la gente me conociera un poquito más”.