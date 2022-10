Papá de Kate del Castillo le sugiere adoptar para convertirlo en abuelo

Eric del Castillo no podría estar más orgulloso de su hija menor, Kate del Castillo. El primer actor mexicano celebra cada uno de sus éxitos y está muy emocionado con la tercera temporada de La Reina del Sur, que recién se estrenó por Telemundo y de la que la intérprete de Teresa Mendoza nos contó en una entrevista para ¡HOLA AMÉRICAS!. Sin embargo, hay un detalle en la vida personal de Kate que su padre desea que cumpla pronto, y es la maternidad.

En una charla con varios medios de comunicación, Eric reveló que desea que su hija lo haga abuelo, y de forma indirecta le recomendó pensar en la adopción. “Pues ojalá adoptara, ojalá, para que no estuviera tan sola, por cualquier cosa”, expresó con la preocupación que sólo los padres pueden sentir por sus hijos al pensar en el futuro.

Para él, ver a su hija tener su propia familia sería un motivo de mucha alegría, pues además de ser abuelo, se sentiría tranquilo de ver a Kate en un nuevo papel en su vida personal. Entre sus preocupaciones, reveló que así su hija no se sentiría tan sola, mucho más en estos momentos que en su casa quedó un gran vacío con el fallecimiento de su perrita, Lola, quien estuvo con ella por más de 16 años.

“La compañía siempre es necesaria, y más para las mujeres, una mujer sola... y más ahora que se le murió su perrita”, expresó Eric, quien da vida a David en la telenovela Mi Secreto.

Kate del Castillo, sus motivos para no ser mamá

Si bien la familia Del Castillo estaría contenta de tener un nuevo miembro, no es algo que Kate haya pensado en los años pasados, y quizá no cumpla el deseo de su padre. Incluso hizo referencia al tema dejando claro que no le había escrito a la cigüeña es por las malas experiencias que algunos exnovios le dejaron.