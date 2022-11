María León, la gran ganadora de Mira Quién Baila 2022

¡María León se coronó como la gran ganadora de Mira Quién Baila All Stars 2022! En una noche llena de emoción, la cantante se llevó a casa el gran premio luego de disputar un duelo de paso doble con Ana Isabelle. El tema fue Fearless Hero de la película animada Puss in Boots 2: The Last Wish, una espectacular coreografía que no sólo encantó al público, sino a los jueces, quienes al final le dieron la victoria a María León.

“¡Qué nivel!”, expresó Paulina Rubio, una de las jueces que quedó asombrada con la coreografía y el ritmo latino que se presenció en la pista de baile. “María, ¡qué fuerza, qué forma de entrar! Tú sabes que tienes ese poder!, agregó antes de dar la palabra a Roselyn Sánchez, otra de las jueces.

“Ha sido una final ¡soñada!”, expresó la también bailarina. “Son unas diosas. Qué emoción y privilegio... Era una confusión porque quería mirar a Ana y también a María, pero era una coreografía espectacular juntas. ¡Qué orgullo para la mujer latina!”, concluyó sobre sus comentarios al ver el baile final.

Finalmente fue el turno del tercer juez, el bailarín Isaac Hernandez: “Fue una temporada increíble. Hubo momentos muy especiales con todos. Las dos son muy especiales, decidí disfrutar de la coreografía”, agregó antes de darle un aplauso de pie a las dos.

Pero aunque las dos dieron lo mejor de ellas en la pista, sólo una se podía llevar a casa el premio. La decisión fue decisiva nombrado a María León como la triunfadora de la décima temporada de Mira Quién Baila All Stars. La cantante ganó 35 mil dólares que donará a The Resource Foundation. Ana Isabelle, por su parte, se llevó cinco mil dólares que entregará a March Of Dimes de Puerto Rico.

Chiquinquirá Delgado, la elegancia en la gran final

En las últimas seis semanas, Chiquinquirá Delgado entró a nuestros hogares con la magia de la televisión como la conductora de este reality. Cada semana aparecía frente a las cámaras de lo más bella con vestidos que resaltaron su figura y acentuaron su elegancia. Para la gran final no fue la excepción.