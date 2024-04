La romántica felicitación de Eric Winter a Roselyn Sánchez por su cumpleaños 51

Roselyn Sánchez está de ‘manteles largos’, pues recién sopló las velitas de su pastel. La actriz de origen puertorriqueño cumplió 51 años el 2 de abril y a través de las redes sociales recibió cientos de felicitaciones, pero ninguna tan especial como la de su esposo, el también actor Eric Winter. Los actores, quienes celebraron en noviembre pasado su 15° aniversario de bodas, forman una de las parejas más estables del medio, por lo que se han convertido en toda una inspiración de amor con el paso del tiempo.

Roselyn Sánchez y Eric Winter llevan 15 años de casados

Para felicitar a la madre de sus hijos, Eric eligió una serie de fotos, las cuales compartió en su feed de Instagram y etiquetó a Roselyn. La imagen que escogió para la portada del álbum fue una en la que la actriz de Traffik luce un fleco, un look que llevó hace casi una década. “Ahhh.. ¿te acuerdas cuándo tenías fleco? 🥳😅 ¡Feliz cumpleaños a mi fortaleza, la mamá de mis bebés, mi ride or die! ¡Sigue brillando! Te amamos #birthday #teamo #celebrationtime 🎂🥃🎂”, escribió Eric, quien comparte a Sebella y Dylan con la bella actriz.

A este lindo mensaje, Roselyn reaccionó en la sección de comentarios: “Gracias ‘Chu’ por celebrarme, amarme y estar a mi lado, mi ride or die. Te amo mucho ❤”. En ese mismo mensaje, la estrella de cine aprovechó para agradecer a sus amigos y seguidores por los buenos deseos en su día más especial. “¡¡Gracias por todos los hermosos comentarios de todos tus amigos, colegas y fans!! Voy a sonreír todo el día con estos lindos mensajes!! Significa mucho para mí 🙏🥰”.

Además de la publicación de su esposo, Roselyn también recibió un lindo post de cumpleaños por parte de Lili Estefan, quien le dedicó una felicitación en Instagram stories con una foto de ambas: “@roselynsanchez Love uuu”.

Roselyn Sánchez y Lili Estefan

A través de sus redes sociales, la festejada dio un vistazo de sus celebraciones. La estrella, originaria de San Juan, Puerto Rico, pasó su gran día en un entorno familiar, acompañada por sus hijos Sebella, de 12 años, y Dylan, de seis años. En su cuenta de Instagram compartió un video en el que se deja ver con los niños y lo acompañó con las siguientes palabras: “Best birthday ever with my Sebi & Dylan!!”. Además de esto, la también modelo publicó unas fotos de los bellos arreglos florales que recibió por parte de sus amigos y seres queridos más cercanos.