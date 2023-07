Qué ver: 7 series y películas de estreno que no puedes perderte

La selección de títulos de esta semana está cargada de humor en todas sus formas, empezando por el crudo humor negro mezclado con crimen y terror en The Horror of Dolores Roach. Menos macabro y también divertida, llega la segunda temporada de The Afterparty, así como The Out-Laws y Chavorrucos. Y para aquellos que busquen un poco más de drama, hemos incluido un par de series y una película cautivantes para no pararse del sillón.

Los Artistas: Primeros Trazos (ViX)

Esta serie sigue la historia de Cata, una joven mexicana experta en arte cuya mala suerte la lleva a terminar trabajando en un restaurante común en Madrid. Su camino se cruza con el de Yago, un apuesto anticuario español, quien se ve obligado a cerrar su negocio y buscar nuevas oportunidades. La química entre ellos, aunada a su necesidad de superar sus duras circunstancias, los convierte en una seductora pareja en busca de compradores de magníficas obras de arte. Pero hay un pequeño problema, y es que estas obras son falsas, y claro, ellos lo saben. Estreno 7 de julio

The Horror of Dolores Roach (Prime Video)

Basada en el exitoso podcast de Aaron Mark, esta serie mezcla el terror, el humor negro y la crítica social para dar paso a una leyenda urbana contemporánea inspirada en Sweeney Todd (el famoso personaje conocido también como el barbero demoníaco). Tras cumplir una sentencia injusta de 16 años, Dolores Roach (Justina Machado) sale de prisión y regresa a su barrio, el cual encuentra totalmente aburguesado. Se encuentra con un viejo amigo quien le extiende la mano, y logra encontrar un trabajo como masajista. Pero cuando las cosas parecen acomodarse, su nueva estabilidad se ve amenazada, por lo que Dolores tomará un camino macabro para sobrevivir. Estreno: 7 de julio

Full Circle (Max / HBO Max)

Con estrellas como Claire Danes y Dennis Quaid en su elenco, esta miniserie dirigida por Steven Soderbergh se centra en la investigación de un secuestro fallido, con la cual se descubren una serie de secretos guardados desde hace mucho tiempo que conectan diversos personajes y culturas en la ciudad de Nueva York actual. Estreno: 13 de julio

The Afterparty - Temporada 2 (Apple TV+)

La trama de esta divertida serie gira en torno a un misterioso asesinato que ocurre en una reunión de reencuentro de excompañeros de preparatoria. Cada episodios presenta una versión de lo que ocurrió desde la perspectiva de un personaje diferente, cada una con su propio estilo visual y género cinematográfico en concordancia con la personalidad de quien lo está narrando. Estreno. 12 de julio

Los Iniciados (Prime Video)

Basada en el libro del escritor colombiano Mario Mendoza, esta película se sitúa en Bogotá en el año 2031. Aunque todo es igual en apariencia a como era en 2022, la vida ahora es distinta: el agua no contaminada está racionada, los apagones son más frecuentes y la lucha por el poder en la ciudad ha escalado. En ese escenario se desenvuelve Frank Molina, un reportero policiaco que mientras investiga un asesinato descubre una enorme conspiración. ¿Será que realmente puede hacer algo? ¿O simplemente es solo un peón en un plan más grande? Estreno: 7 de julio

The Out-Laws (Netflix)

Esta divertida película de comedia presenta a Owen Browning, interpretado por Adam Devine, quien es un aburrido administrador de banco que está a punto de casarse con el amor de su vida, Parker (Nina Dobrev). A unos días de sus esperadas nupcias, su banco es asaltado por los la banda de los Ghost Bandits. La situación se torna complicada cuando empieza a sospechar que estos ladrones son sus futuros suegros (Pierce Brosnan y Ellen Barkin), quienes acaban de llegar a la ciudad para la ceremonia. Estreno: 7 de julio

Chavorrucos (Prime Video)

Esta divertida serie Regina, una psicóloga, quiere escribir un libro sobre las diferentes personalidades de los hombres, por lo que reunirá cinco peculiares ‘Chavorrucos’. Andrés, Víctor, Tony, Roberto y Aldo, quienes, sin esperarlo, pasarán de ser compañeros de terapia, a buenos amigos, para acompañarse en la crisis de la edad por las que atraviesan. Estreno: 7 de julio

