Helen Ochoa nos revela lo difícil que fue convertirse en Alejandra Guzmán por una noche

Siguió Joan Sebastian, ¿cómo te preparaste?

“¡He chuleado a todas las mujeres de los foros! A todas les estoy echando los perros (risas). No es cierto. Ha sido un proceso porque lo llegué a conocer, le abrí un par de conciertos, conozco a sus hijos, le tengo muchísimo cariño a José Manuel y sé que la gente perdió un artista, pero ellos perdieron a su papá. Entonces quiero hacer las cosas con respeto y precisión porque aquí no se trata de cantar bonito ni de actuar al total. Es canto y baile como el personaje que te toca. Es investigar cómo hablaba, de qué manera mueve las manos, hace alguna mueca, tiene un tic o camina de alguna manera... Pero en lo vocal sí es muy difícil. El día uno no me salía la voz... pero no es mucho tiempo lo que uno tiene para prepararse. Sí es presión, pero también un grado de diversión en el proceso. Joan Sebastian no hacía lo que Alejandra Guzmán o Lady Gaga o Rocío Dúrcal. Y todas sus canciones sólo él sabe por qué le echaba una clase de sentimiento... Todo eso considerando que llevo bigote (risas)”.