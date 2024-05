Erika de la Rosa se sincera sobre los retos de su maternidad y su faceta como actriz fuera de México

En tus stories vi que compartiste un podcast sobre las herencias emocionales que no queremos pasar a nuestros hijos. ¿Cuáles serían esas herencias emocionales con las que tú quieres romper para que tus hijos crezcan un poco más liberados?

Qué buena pregunta, nadie me la había hecho y es algo que me pregunto a mí constantemente y que lo platico con mis mejores amigos. Es muy claro para mí un patrón que rompo yo ya hoy mismo y que no me interesa que ni Ana Lucía ni Dante repitan, es esta necesidad que nos ha dictado a la sociedad de que tenemos que cargar siempre con la familia o con tus padres, te hagan daño o no, te haga bien la manera en que ellos viven o no. Me ha costado en muchos sentidos, distinguir que mi familia son mi marido y mis dos hijos y que mis familiares son mis padres y mi hermana, en este caso tengo una hermana, y mis tíos y mis abuelos, y mis primos. Ellos son mis familiares. Mi familia es la que yo he hecho. Son mi marido y mis hijos. Y primero están ellos. Y primero está mi estilo de vida para con ellos nuestras metas personales, nuestras metas como familia, el tipo de educación que queremos dar. Y lo que vaya ad hoc, en mi vida de hoy por hoy, a lo que es la vida de mis padres, se podrá compartir y seremos muy felices haciéndolo.

Ya no estoy en plan de sentir culpa. Esta es mi manera de maternar y de vivir mi vida como líder de una familia, como mujer líder de una familia. Y para eso me fue muy importante, divorciarme un poco de mis padres y de la idiosincrasia y del modo de educación que ellos aprendieron de sus padres y qué han hecho de la mejor manera que pudieron, porque me dieron una vida maravillosa y fantástica, de la cual estaré agradecida siempre. Pero hay muchas otras cosas en las cuales no estoy de acuerdo y me costó mucho quitármelas de encima. Entonces, he tenido que hacer un trabajo en terapia y he tenido que hacer un trabajo personal muy fuerte para poder separarme de ellos y entender y asumir mi papel como líder de mi familia y ver por ellos y por mi primero, antes que por los papás.