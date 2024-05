Jessica Delgado, de Univision, nos comparte la decisión más importante de su vida: ‘Siento que no se habla mucho de esto’

Todo procedimiento médico tiene su complejidad, ¿para ti qué fue lo más desafiante?

Primero, le tengo pavor a las agujas. Y cuando me dijeron que eran dos semanas de tratamiento de hormonas de crecimiento para estimular mi reserva ovárica, tenía que inyectarme yo solita todas las noches. Eso para mí como que fue…Y luego, antes de hacerlo, conversé con varias mujeres y conocidas y de hecho, amigas, y me contaban que se deprimieron mucho, que estaban súper tristes. ‘(Me decían) prepárate, Jess, porque no sabes, o sea, vas a ver un árbol y te vas a poner a llorar’. En mi caso, yo como viví en Chicago, estuve rodeada de mis amigas allá, les dije: ‘No me dejen sola, porque no sé cómo esté mi estado de ánimo’. Pero yo durante el tratamiento no estuve triste, estaba feliz, porque es algo con lo que sueño, es algo para lo que me preparé mentalmente desde varios meses.

De entrada, comencé con la alimentación. Siempre me hago mucho ejercicio, pero específicamente evité el alcohol. Llevaba una dieta mediterránea porque yo quería que al momento de este proceso mi cuerpo estuviera lo más limpio y lo más sano posible. Entonces, me cuidé, lo único así difícil fue que, a mí me encanta hacer ejercicio todos los días y cuando comienzas el tratamiento, no puedes hacer ejercicio, ni durante ni hasta después de tres semanas.

Me volví una experta el tema de las inyecciones y ya mi miedo como que pasó a segundo plano. Me sentía súper inflamada. Ya la segunda semana los pantalones no me cerraban. El día de la extracción, ahí sí, recuerdo que fue un procedimiento muy simple, fue ambulatorio, sin ningún corte, tardó unos 20 minutos. Cuando desperté, lo primero que pregunté fue cuántos óvulos habían logrado extraer. Me dijeron: ‘¡Ah! Sacamos 10’.

Eso sí, después del proceso, tenía muchísimo dolor. Entonces, como por una semana estuve así súper adolorida, el caminar me molestaba un poco. O sea, yo creo que después de la cirugía para mí fue lo más fuerte, porque tu cuerpo está sensible.