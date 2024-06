El orgullo del ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez por el reciente logro de su hija Marifer

Para nadie es un secreto que Saúl ‘Canelo’ Álvarez es un padre sumamente entregado. Es por eso que no es raro verlo acompañar a cada uno de sus hijos en los momentos especiales, pues a pesar de que su preparación deportiva reclama mucho de su tiempo, siempre encuentra el espacio para poder ser un padre presente. Tal y como sucedió recientemente, cuando el boxeador asistió a la graduación de su hija María Fernanda, quien concluyó la primera etapa de su educación básica satisfactoriamente, por lo que el corazón del deportista y el de su esposa, Fernanda Gómez, estallan del orgullo.

Marifer concluyó una etapa muy importante en su vida académica

Tal y como lo mostraron en sus redes sociales, en donde compartieron algunos detalles de la ceremonia de graduación de Marifer, como suelen llamarla sus papás de cariño. En las fotos, hemos podido ver a la menor de 6 años vistiendo un hermoso vestido de tul rosa y portando orgullosa su birrete azul que la acredita como parte de su generación.

Sin embargo, ha sido la foto en la que aparece el ‘Canelo’ y Fernanda posando al lado de su pequeñita con total emoción, la que más ha sido celebrada por sus respectivos seguidores, quienes no han dejado de resaltar la linda familia que forman y de aplaudir el hecho de que el deportista se tome el debido tiempo para hacerse presente en los momentos en los que su hija necesita de su apoyo.

El ‘Canelo’ y Fernanda se mostraron orgullosos de su hija

¿María Fernanda seguirá los pasos de su papá?

Aunque Marifer aún es muy pequeña, todo parece indicar que tiene muy claro lo que quiere para su futuro, claramente inspirada por su famoso papá. Y es que, sin duda, la menor ha crecido en medio de un ambiente deportivo, en donde la disciplina es fundamental. Es por eso que, al cuestionarla sobre lo que le gustaría ser de grande, la pequeñita ha dejado en claro que le gustaría seguir los pasos de su papá, pero no en el box, sino en el golf. “El otro día me dijo: ‘Es que yo ya quiero crecer y tener hijos’, y le dije: ‘No, señorita, está muy mal, usted primero tiene otras cosas que hacer, estudiar, si va a hacer algo con el deporte, algo con su vida, para que no dependa de nadie’”, comentó el ‘Canelo’, durante un live que realizó con Javier ‘Chicharito’ Hernández en redes sociales.

El tapatío invitó a su hija a la conversación para preguntarle que a que le gustaría dedicarse de grande, una pregunta que la pequeñita respondió de la mejor manera: “Quiero ser la mejor golfista de la historia”.