El ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez continúan con su romántica travesía en Roma

De lo más enamorados, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez se han dejado ver durante su estancia en Italia. La pareja, que el pasado 15 de mayo celebró tres años de matrimonio, ha recorrido algunas de las ciudades más importantes de este país, en donde los hemos podido ver disfrutando de su amor al máximo y de las bellezas naturales de este lugar. De hecho, la pareja continúa con su travesía, esta vez por tierras romanas, ciudad en la que han reforzado los lazos que los unen y refrendado el amor que existe entre ellos. Algo que se ha visto reflejado en las publicaciones que ambos han hecho al respecto en sus redes sociales, donde han dejado en claro que su matrimonio cada día se consolida más.

©@fernandagmtz



El Coliseo Romano fue el fondo perfecto para sus postales más románticas

A través de su perfil de Instagram, el boxeador y la madre de su hija María Fernanda compartieron una serie de fotografías y videos de sus días en Roma, desde donde los pudimos ver visitando algunos de los sitios más emblemáticos como el Coliseo Romano, desde donde protagonizaron un romántico posado.

Por otro lado, la pareja también se dejó ver a bordo de una Vespa, en la que recorrieron la capital al puro estilo italiano. Algo sobre lo que el ‘Canelo’ hizo eco en sus redes sociales, en donde mostró algunas imágenes de su paseo en moto en compañía de su amada. “No hay mejor manera de recorrer Roma 🇮🇹❤️. Gracias Italia por todo”, escribió el deportista al pie de su publicación en Instagram, la cual ha recibido miles de likes.

©@canelo



El ‘Canelo’ y su mujer recorrieron Italia en una Vespa

El amor del ‘Canelo’ por Fernanda

En una charla que el guapo tapatío concedió a TV Azteca en febrero de este año, habló de cómo fue que se dio el primer flechazo entre él y su esposa. “La conocí en un restaurante, estaba yo con mis amigos y ella estaba con su familia, vino y me pidió una foto, pero antes de eso, yo no sabía, pero cuando nos conocimos me dijo que antes de eso yo iba pasando por una plaza y yo iba en una moto y me pidió una foto, ella tenía 15 años y yo tenía como 21, y ya me enseñó esa foto. Me pidió la foto, empezamos a platicar y un año después fue cuando empezamos a andar”, reveló.

Sobre cómo ha logrado mantener encedida la llama del romanticismo, el ‘Canelo’ dijo: “Siempre tengo detalles, soy muy ocurrente con mis cosas, hemos pasado momentos muy difíciles, como toda relación, pero yo creo que con el amor todo se puede”, dijo el boxeador, haciendo referencia a los tiempos difíciles que han atravesado pero que juntos han superado.