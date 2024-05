Eduardo Capetillo Jr hace frente a los rumores de romance con Lucerito Mijares

Gracias al reality televisivo de canto Juego de Voces, Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr., han podido dar muestra de su talento sobre los escenarios. Acompañados de sus respectivos padres, al igual que otros hijos de famosos como Mía Rubín, Melanie Villareal y Joss Álvarez Lascuráin, los jóvenes han logrado ganar el aprecio del público televidente. Sin embargo, dada la cercanía que existe entre ambos y la buena química en pantalla, han surgido rumores de supuesto romance, mismos a los que el hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán ha hecho frente de una vez por todas.

©@eduardocapetillog



Eduardo Capetillo despejó las dudas de quienes especulan un romance con Lucerito.

¿Existe romance con Lucerito Mijares?

Abierto como suele ser, Eduardo Jr., se pronunció por primera vez sobre estas versiones, despejando las dudas de quienes han querido saber si lo que se dice es cierto. Así mismo, el joven dijo desconocer el origen de esta especulación, la cual acaparó de inmediato la atención de los televidentes. “No sé por qué salió, pero ‘Lucí’ la adoro, es una niña bien linda, es un ser de luz y con un talento…”, dijo durante una charla concedida al canal de YouTube ¡A las vivas!, espacio en el que habló de lo mucho que disfruta compartir con sus compañeros de programa, con quienes se ha conformado un equipo bastante agradable.

Ante la insistencia de la entrevistadora por conocer el origen de los rumores del supuesto romance con Lucerito, el joven respondió sonriente, echando por tierra todo lo que se dice. Así mismo, reiteró el tipo de relación que mantiene con ella. “Somos amigos, somos muy amigos…”, para no dejar lugar a dudas, dijo: “Cómo crees, está bien chiquilla…”, expresó de manera simpática, poniendo punto final a todo lo que se dice. Por ahora, Eduardo se mantiene muy enfocado en sus nuevos retos, agradecido por la oportunidad de demostrar que es un digno heredero de su pasión por los escenarios.

©@eduardocapetillog



El joven cantante aseguró que Lucerito es su amiga.

Lo que ha dicho Lucerito de los rumores

Ante el revuelo que provocó la cercanía de los jóvenes, Lucerito Mijares también fue cuestionada. La joven cantante respondió de manera amable y dejó claro que, entre ella y Eduardo, no hay nada más que una amistad. “Somos muy amigos, yo lo quiero muchísimo, lo respeto mucho y la verdad no quiero que se hagan estos chismes, porque no sirven de nada…”, contó la hija de Lucero y Mijares durante una entrevista concedida al programa Hoy.

©@luceromijaresoficial



Lucerito Mijares ha echado pro tierra los rumores de romance con Eduardo Capetillo Jr.

El origen del rumor

A la par de la buena química entre Lucerito Mijares y Eduardo Jr., un video que se viralizó de ambos fue el detonante de estas especulaciones. En el clip, los jóvenes cantantes aparecen durante una rueda de prensa del programa Juego de Voces, en el encuentro, ambos se pueden ver intercambiando algunas sonrisas y jugueteando discretamente con sus manos. De inmediato, los seguidores de ambos plantearon la posibilidad de que pudiera haber algún tipo de química romántica entre los dos, algo que ha sido finalmente descartado. En otras ocasiones, Lucerito también ha sido muy abierta sobre los chicos que le parecen atractivos, entre ellos Alex, el hijo de Alan Tacher o el periodista Javier Poza.