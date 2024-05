‘Tenemos que aprender a estar solos’, Marimar Vega nos revela el secreto detrás del éxito de su matrimonio

Hace unos días, Marimar Vega reflexionaba en sus redes sociales sobre la importancia de aprender a valorar y abrazar la soledad, algo que ella había logrado a aceptar con la madurez que los años le han dado y también con ayuda de la terapia. Sin embargo, sus palabras fueron malinterpretadas por algunos de sus seguidores, quienes llegaron a creer que la intérprete se refería a la soltería. Es por eso que la protagonista de la serie Pacto de Silencio ahondó más en el tema durante una charla que sostuvo con HOLA! AMÉRICAS, en la que dejó en claro las razones por las que es importante para ella disfrutar los momentos en los que está a solas y lo fundamental que ha sido para el éxito de su matrimonio con Jerónimo Rodríguez.

La actriz compartió una reflexión sobre la soledad

Al ser cuestionada sobre el mensaje que causo cierto revuelo entre sus fans, la intérprete ahondó en el tema y con total sinceridad expresó: “Aprendamos a estar solos. Me voy de viaje a Brasil con una amiga, la gente me pone: ‘Ay, ya te divorciaste’. Tenemos que aprender a estar solos y la individualidad, y que si las mujeres se van con sus amigas y los hombres se van con sus amigos, no tienen que estar en problemas matrimoniales”, detalló.

En ese mismo sentido, Marimar habló desde su experiencia, por lo que se refirió a su matrimonio. “La gente tiene vidas separadas y creo que esa es la clave para tener un matrimonio sano. Y viene desde ese lugar, porque tanto me preguntan que Jero y yo que cómo lo logramos, que cómo lo conseguimos. Y creo que eso son los microtips, que si uno quiere estar bien en relación, pues tiene que estar bien primero con uno mismo”, señaló la intérprete. “Jero y yo somos un matrimonio muy joven, ojalá estemos mucho tiempo más”, agregó.

Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez se encuentran en una gran etapa en su relación

El mensaje que llamó la atención de sus fans

Siempre abierta a compartir con sus seguidores sus aprendizajes y experiencias personales, Marimar Vega acudió a su perfil de Instagram en donde reflexionó respecto a la importancia de abrazar su soledad en momentos muy específicos de su vida. “Supongo que es la edad y muchos años de terapia, pero cada vez me siento más feliz en mi soledad, menos ansiosa con menos prisa, mucho más paciente y amorosa conmigo y los momentos de la vida”, expresó en las primeras líneas de su mensaje.

La intérprete continuó hablando desde su propia experiencia y lo que había estado viviendo a lo largo de las últimas semanas, las cuales estuvo separada de Jerónimo. “Estas tres semanas hemos estado la Chata (su perrita) y yo prácticamente solas, pero esta vez he logrado disfrutar de esta casita que nos ha costado tanto amor y trabajo tener, sin ansiedad ni estrés; es rico y liberador sentirse bien con uno y saber estar en paz”, finalizó la intérprete.