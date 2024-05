Martha Higareda revela que se quiere casar en México y que ya busca locación para su boda

Aunque Martha Higareda lleva varios años viviendo en Estados Unidos, siempre se ha sentido orgullosa de sus raíces, pues además en México vive su familia. Es por eso que la intérprete ha decidido que para celebrar su amor y su unión con su prometido, Lewis Howes, ha elegido su país natal para este fin. De hecho, la intérprete recienmente arribó a la Ciudad de México para comenzar la búsqueda del lugar perfecto para llevar a cabo su boda, teniendo como San Miguel de Allende, en Guanajuato, como destino favorito para su día especial.

©@marthahigareda



Matha y Lewis se encuentran en México

Fue durante un encuentro con la prensa, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que Martha habló de cómo van los preparativos de su boda, luego de que se comprometiera con Lewis en septiembre del año pasado. “Bien, muy bien, vamos a buscar lugares para casarnos; sí, sí (en México), no sabemos todavía (si será en San Miguel de Allende). La verdad (estoy) muy contenta”, compartió la actriz de películas como Amar te Duele al ser cuestionada por el motivo de su visita a México, en declaraciones retomadas por el canal de YouTube Ernesto Buitron News.

Con una sonrisa en el rostro, la intérprete se dijo sumamente enamorada de Lewis, detallando que todos los detalles de la boda los están revisando juntos, pues quieren que todo sea perfecto para los dos el día en el que finalmente sellen su amor con el esperado ‘Sí, acepto’. “Todas las cosas las estamos decidiendo juntos y más bien va a ser algo mucho más íntimo, entre nosotros”, compartió Martha.

Por lo que ha dejado ver, los preparativos para su boda recién comienzan, pues incluso reveló que hasta el momento no ha encontrado el vestido para esta ocasión en especial. “¿Sabes que la parte del vestido todavía no la he visto?, te soy sincera, pero bueno, ya veré en su momento cómo será”, detalló la intérprete, quien dijo que buscará que el modelo que luzca en esta ocasión especial sea algo extravagante.

¿Qué es lo que espera sobre su boda?

Aunque aún falta mucho que planear y elegir, Martha Higareda reveló que tanto ella como Lewis han hablado de cómo les gustaría que fuera su boda, por lo que actualmente tienen muy claro lo que quieren. “Nosotros queremos hacer algo muy íntimo, no estamos pensado hacer una boda de princesa, de esas así grandísimas, de ese estilo no. Sino algo muy chiquito, nosotros, la familia y algunos amigos”, destacó.