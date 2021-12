‘De Todo...Un Mucho’ de Yordi Rosado y Martha Higareda llega a Pitaya

¿Qué episodio te ha marcado más?

El primer epsiodio de paranormal me dejó muy asustado porque yo no sabía las cosas que le pasaban a Martha. Yo sabía de esas cosas por la gente de mi failia, que es cercana al asunto paranormal. Pero yo no sabía que Martha vivía ese tipo de situaciones constantemente. Yo ese día, me acuerdo, que cuando volví a escuchar el episodio, no pude dormir. ¡No quería! Sé que Martha es de las personas más leales y auténticas, es una persona que siempre dice la verdad... Cuando me lo cuenta ella yo dije: ‘¡Ah entonces sí es cierto! No se me vaya a aparecer algo en la noche!’.