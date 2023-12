Alejandra Espinoza, la gran sorpresa en ‘¿Quién es la Máscara?’

Actriz, modelo, conductora y maratonista, Alejandra Espinoza ha demostrado que es un estuche de monerías. Ahora, esta guapa y talentosa mexicana lo ha reafirmado una vez con su participación en un exitoso reality show mexicano. La presentadora se convirtió en la gran sorpresa de la noche durante la emisión más reciente de ¿Quién Es La Máscara? (Las Estrellas, Televisa), pues nadie se imaginaba que era la persona debajo del disfraz de Llama, uno de los personajes más simpáticos del programa.

Cada vez más cerca del final, la competencia se ha intensificado en el reality, y aunque Llama dio todo de sí en el escenario cada semana, finalmente quedó fuera del programa, por lo que su identidad quedó expuesta. Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Martha Higareda y Emmanuel, los investigadores encargados de descubrir a las persona debajo de los disfraces, se llevaron tremenda sorpresa al enterarse de que se trataba de Alejandra.

Una vez se reveló su identidad en la transmisión, la conductora tomó sus redes sociales para compartir algunos fragmentos del programa, incluido el emocionante instante en el que se quitó parte de su característico y vistoso disfraz rosa.

“Esta experiencia si que no la vi venir ¡NUNCA! Lo disfruté demasiado, llevé mis noches de karaoke a otro nivel gracias a #Llama”, expresó Alejandra, quien a lo largo de estas semanas cautivó al público con sus personalidad y también con su talento como cantante. “Un millón de gracias @foxmuller29 y todo el gran equipo de @quieneslamascara por invitarme a ser parte de este gran show”, agregó en su mensaje, el cual acompañó de un carrete de fotos con su disfraz, incluido un posado en el que se le veía orgullosa posando con la cabeza de Llama.

Feliz pese a su expulsión

“Mucha gente podría pensar que estoy infeliz por haber sido eliminada, pero la verdad es que estoy muy feliz. Estoy muy feliz, muy contenta, me la pasé súper bien”, expresó este 4 de diciembre en un video publicado en la cuenta de Instagram de ¿Quién Es La Máscara?.

Ante los comentarios del público que consideraron que Llama merecía llegar a la final, ella expresó su opinión. “No me parece que sea injusto, fue muy cool la experiencia, creo yo que todos los personajes fueron muy talentosos”, dijo, también admitió que ella misma se llevaba grandes sorpresas cada vez que alguno de los personajes se quitaba la máscara. “Yo creo que cualquier cosa puede pasar, lo importante es que nadie te quite lo bailado, que nadie me quita lo mucho que disfruté”, agregó Ale sobre esta experiencia.

