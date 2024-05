Natalia Jiménez revela cómo van los planes de su boda con Arnold Hemkes

Natalia Jiménez está feliz y plena por la nueva oportunidad que se ha dado en el amor. Además de encontrar en su pareja, Arnold Hemkes, a un gran compañero y cómplice de vida, la cantante está lista para pasar por el altar luego de comprometerse en noviembre pasado. Emocionada, la originaria de España, pero autoproclamada mexicana de corazón, compartió algunos detalles de cómo van los planes de su boda y si es que ella y su prometido piensan en bebés.

“(Los planes) Van bien. Estamos muy contentos, vamos a hacer la boda en Guadalajara, México”, dijo la cantante a varios medios de comunicación. Feliz y entusiasmada por darse el sí acepto con Arnold, explicó qué tipo de boda tiene en mente para celebrar en a tierra del Tequila. “Va a ser una boda íntima, va a ser muy tranquilo”, aseguró, con lo que da a entender que la lista de invitados será exclusiva y sólo estarán junto a ellos sus familiares, sus amigos más queridos y, por supuesto, Alessandra, hija de Natalia.

Ahora que ambos formarán una familia, la pregunta sobre los hijos era de esperarse. sin embargo, no es algo que esté en los planes de Natalia o Arnold, según dijo entre risas la futura novia. “(No) Ya tengo 42 años, qué más quieren”.

La promesa de amor para una mujer romántica

A través de las letras de sus canciones, Natalia Jiménez ha dejado ver lo romántica que es y cómo siempre ha apostado por el amor, palabras que respaldó en una entrevista exclusiva con HOLA! Américas en octubre pasado, en la que aseguró que, luego de su primer matrimonio con Daniel Trueba, el padre de su hija, con quien estuvo casada de 2015 a 2021; estaba lista para volver a dar el “sí, acepto”.

Yo feliz de casarme, soy una romántica empedernida, creo en el amor y para siempre. Sí, me casaría otra vez, sin miedo. Mira a Jennifer Lopez cuantas veces se ha casado, yo solo me he casado una (risas)”, dijo en aquella ocasión. Tan sólo un mes después de sus declaraciones, Arnold hizo la gran pregunta, iniciando una nueva etapa llena de alegría junto a la cantante.