Natalia Jiménez lleva serenata al restaurante en el que recibió un mal trato por hablar español

Cercana siempre con sus seguidores, Natalia Jiménez suele compartir con ellos las novedades sobre su carrera en la música, y también uno que otro detalle de su vida personal. Sin embargo, hace casi un año, la cantante tomó sus redes sociales para denunciar que fue discriminada en un restaurante en Los Ángeles por hablar español. Ahora, la intérprete ha regresado a aquel establecimiento y no lo ha hecho sola, sino en compañía de un mariachi para llevar serenata y reafirmar con ello su amor por su idioma y la cultura que representa con su música.

©GettyImages



La cantante española ha abrazado la música mexicana.

“Hemos venido a hacer la protesta pacífica, es una promesa que hice el año pasado”, expresó Natalia en un video que compartió en su Instagram de su visita al restaurante angelino en. “Una serenata muy mexicana para que aprendan a valorar la lengua hispana”, expresó la cantante.

Mientras caminaba por la calle junto al mariachi rumbo al local, los músicos y ella empezaron a interpretar Cielito Lindo, uno de los temas más icónicos de México, país al que Natalia guarda un gran cariño y considera su segundo hogar. Un hombre que, aparentemente empleado del restaurante, saludó a lo lejos a la cantante, y ella le respondió con una gran sonrisa.

Plantaba frente a la entrada, la española continuó su serenata con El Rey, tema emblemático del fallecido José Alfredo Jiménez. En todo momento, Natalia se mostró muy alegre y entonó las canciones son gran orgullo.

“¡Cumplí mi promesa! Por fin pude regresar a regalarles esta serenata a la gente del restaurante que no me trató tan lindo, para que con este pequeño detalle puedan apreciar lo lindo que es nuestro idioma y que la gente de habla hispana somos gente de bien, cordial y amigable”, escribió Natalia en su cuenta de Instagram al compartir el video de su visita al restaurante. “Espero les haya gustado, al menos uno de sus empleados hispanos salió feliz a apoyarnos”, agregó.

©GettyImages



Natalia recibió desde el primer momento el apoyo de sus seguidores.

¿Qué ocurrió en el restaurante el año pasado?

En agosto de 2023, Natalia visitó Los Ángeles como parte de su gira Antología 20 Años Tour y durante su estancia en la ciudad vivió una experiencia nada grata en un restaurante. “Estamos en Hollywood. Estoy aquí para decirles que no se vengan para acá porque aquí discriminan a los latinos, aunque los tengan trabajando allá atrás, aquí nos discriminan”, expresó en un video. “Tengo una mesa de chicas al lado que están hablando altísimo, y a mí me están diciendo que no puedo estar al teléfono con mi hija porque estoy hablando muy alto”, explicó.

La cantante pidió a sus seguidores no ir a dicho establecimiento “porque los van a discriminar por hablar español. ¡Increíble!”, agregó. Poco después ahondó en los hechos y señaló incluso que fue echada del restaurante. “Estaba hablando con mi hija por FaceTime en el restaurante y resulta que a la gente del restaurante le molestó a tal grado que me corrieron, habiendo a mi lado una mesa ¡¡¡con cuatro chicas que estaban hablando más alto que yo!!! Les molestó que estaba hablando en español”. Como era de esperarse, sus seguidores le expresaron su apoyo y celebraron que alzara la voz ante lo sucedido.