Las primeras palabras de Kalimba tras ser vinculado a proceso

Después de más de seis horas de la audiencia, realizada este 17 de abril en las instalaciones del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, un juez ordenó la vinculación a proceso del cantante Kalimba por el presunto delito de abuso sexual en contra de Melissa Galindo quien lo denunció de manera formal a finales de marzo pasado. Entre los detalles del caso que se dieron a conocer destaca que el intérprete de Tocando fondo enfrentará el juicio en libertad. Se sabe que la defensa del cantante tendrá un plazo de seis meses para demostrar la inocencia de su cliente quien ya dio sus primeras declaraciones a la prensa.

La reacción del cantante

Tras conocer la decidión del juez, Kalimba habló con la prensa: “Estoy muy tranquilo la verdad, sigo confiando en las autoridades, en la ley, mi inocencia se comprobará una vez más. No hay más que decir”, fueron las primeras palabras del cantante tras ser vinculado a proceso. Confiado en que su defensa ganará este caso, se mostró cauteloso en sus declaraciones: “El juez nos pidió de una manera bastante directa a ambas partes que no entorpeciéramos el proceso”, comentó a su salida de la audiencia.

El cantante dejó claro que seguirá al pie de la letra las indicaciones de las autoridades: “Yo respeto lo que el juez diga, estoy confiado en lo que viene, las cosas se están haciendo como se tienen qué ser”. Sobre cómo está enfrentando personalmente esta situación, dijo: “Con amor, fe, estando unidos, estando juntos, así es como se manejan las cosas”, comentó de acuerdo con información de Foro TV. Sobre sus compromisos laborales en el extranjero, puntualizó: “Ahí estaré para todos mis fans y todo mi público de Estados Unidos. Allá me verán cantando justamente”.

Por su parte, Eliser García, abogado del cantante compartió más detalles de qué sigue para su cliente: “Es un proceso natural el estándar de pruebas que pide ahora la ley en materia, es mínimo para llegar a esta segunda parte del procedimiento, lo que viene es una etapa complementaria de investigación”, puntualizó. El representante legal del cantante confesó que Kalimba confía en que pronto se demuestre su inocencia: “Lo que les puedo decir es que él está muy tranquilo”.

Más detalles del proceso legal

Tras la audiencia de dio a conocer que, como única medida cautelar, el juez determinó que Kalimba no puede acercarse a la víctima, Melissa Galindo. Este proceso no afectará la agenda laboral del cantante en el extranjero, ya que no le fue restringida la salida de México, por lo que podrá cumplir con las fechas que tiene programas en Estados Unidos durante los próximos seis meses, tiempo que tomará para que el juez le dicte sentencia.