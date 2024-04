Erika Zaba sufre aparatoso accidente mientras esquiaba

Luego de concluir sus compromisos de trabajo con OV7, Erika Zaba buscó disfrutar al máximo de su familia, por lo que tomó la decisión de planificar algunos viajes. La cantante realizó el primero de ellos y voló hasta Vail, en Colorado, sin imaginar el giro que daría la situación de un instante a otro, tras sufrir un accidente por el que ha quedado inmovilizada de un pie y en silla de ruedas. Aunque la intérprete se encuentra bien, tomó la decisión de hablar sobre lo sucedido, tras un periodo de 10 días de mantener todo bajo estricta reserva, según reveló en un reciente mensaje dirigido a sus seguidores, ahora pendientes de su estado de salud.

Erika Zaba viajó con su familia a Colorado para disfrutar de unas vacaciones.

¿Qué le pasó a Erika?

La cantante ha dejado claro que por fortuna se encuentra bien, aunque deberá trabajar con su paciencia debido al estado de reposo en el que debe permanecer. “Me rompí el pie izquierdo con Emi en plena montaña, y la verdad es que ha sido un proceso difícil. Porque, por supuesto, lo primero que piensas es: ‘¿Por qué me pasa a mí? Al segundo día de esquiar me caí, me atoré en la nieve, habían sido días muy nevados, me caí del lado y oí: ‘Crack’. Sí me dolió, grité en ese momento… tratas de hacer como que nada pasaba…”, dijo la también empresaria en sus redes sociales.

Según Erika, este fue un periodo de subidas y bajadas emocionales a raíz del accidente, por lo que incluso permaneció alejada de las redes sociales y meditando sobre lo ocurrido. “Han sido días de mucha reflexión… Creo que las cosas siempre suceden por algo, no nada más es una distracción, no nada más es porque pasa, siempre he creído que a veces los mensajes del universo, de la vida, de tus angelitos vienen en envolturas no muy agradables… No han sido días fáciles, ya lloré mucho. Cuando las cosas no te salen como lo planeas es una frustración que no puedes manejar, quería que ustedes me vieran tranquila…”.

Erika debe mantener el pie inmobilizado para evitar una cirugía.

El diagnóstico médico de Erika

Con buenos ánimos, Erika relató cuál fue su diagnóstico médico y los cuidados que debe seguir para que la fractura no se complique. “No es necesaria cirugía, sí es una fractura de peroné… No es necesaria operación sino esperar, esperar a que suelde solito y no moverme para nada, porque está la fractura, se rompió el hueso pero no se salió de su lugar… No puedo apoyar para nada ni quitarme esta bota en tres semanas hasta mi siguiente revisión, no se puede mover el pie ni tantito… a cualquier movimiento del pie… porque se puede llevar ligamentos, tendones y entonces sí es operación con clavos y la recuperación es completamente diferente…”, dijo.

La cantante reveló que planea viajar en tres semanas, aunque irá en silla de ruedas.

Erika se siente muy afortunada por el apoyo que ha recibido de sus seres queridos, en especial de su esposo, Francisco Oliveros, quien ha estado muy pendiente de ella brindándole cuidados y ayudándole con las tareas diarias. Más allá de lo sucedido, la cantante está dispuesta a poner de su lado para que todo fluya mejor, dando continuidad a sus planes. “Que toque trabajar mi paciencia, que siempre estoy en mil cosas… Gracias a Dios no es nada grave, es la fractura de un pie… la frustración viene porque tenía planeado otro viaje, cuando se acabó OV7 dije: ‘Ahora quiero viajar, viajar y viajar con mi familia’, y pues mi siguiente viaje lo haré en silla de ruedas porque no pienso cancelar…”, dijo.