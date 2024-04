El increíble viaje de cumpleaños de Bárbara Coppel y su familia a las Maldivas

Sin duda alguna, para Bárbara Coppel y su familia los viajes son cosa de todos los días, pues si bien, la familia se ha establecido en Madrid, España, es común verlos recorriendo el mundo y conociendo nuevos lugares, sobre todo cuando se trata de ocasiones especiales. Tal y como sucedió recientemente, cuando la modelo y su esposo, Alejandro Hank Amaya, asó como sus tres hijos, Amaïa, Bastien y Killian, hicieron de nuevo las maletas y se dirigieron hacia el continente asiático, donde finalmente eligieron las Islas Maldivas para pasar unos días de relajación y lejos de la rutina, pero también para celebrar por todo lo alto el cumpleaños número 46 de Coppel.

©@barbaracoppel



La modelo celebró su cumpleaños en un paradisiaco destino

Así lo ha compartido la misma Bárbara en su perfil de Instagra, donde se ha dejado ver de lo más feliz y emocionada disfrutando de su día especial, muy bien acompañada de su clan, y en medio de paradisiacos paisajes de playa. “Arrancan los 46. Muchas gracias por tanto, agradecida es poco”, expresó la empresaria al pie de uno de los álbumes de fotografías que ha compartido en su feed sobre esta experiencia.

Por otro lado, Bárbara se ha tomado el tiempo de reflexionar sobre los retos que enfrenta la humanidad de cara a los siguientes años respecto al cuidado del medio ambiente, invitando a sus seguidores a ser más cautelosos con nuestro entorno. “El paraíso en la tierra y debido al ritmo actual del calentamiento global, el 80% de las Maldivas podría volverse inhabitable para el 2050 y tanto más… Empecemos en casa”, destacó Coppel.

©@barbaracoppel



Bárbara disfrutó de su viaje a Las Maldivas con su familia

La nueva vida de Bárbara Coppel y familia en Madrid

Después de unos años viviendo en Sevilla, lugar donde pasaron el confinamiento por la pandemia, a finales del 2023 decidieron que era tiempo de cambiar de aires y se mudaron a Madrid, una ciudad que los recibió con los brazos abierto y a la que se han adaptado rapidamente: “Brincamos entre San Diego y Sevilla, durante tres años. Cuando llegó un punto que la niña ya tenía cuatro años y como que no le habíamos dado una estabilidad, entonces, dijimos: ‘Es el momento de establecernos en un lugar’ y a mí se me hizo lo más natural Madrid, porque seguiríamos en España y yo soy un poquito rata de ciudad. Ahorita salimos de la casa y están restaurante, negocio, tiendita, todo caminando, qué delicia”, contó Bárbara, en septiembre del año pasado, durante su participación en el podcast Arquitectura desnuda.

En esa charla, la empresaria habló de cómo se adaptaron sus hijos a la vida madrileña: “Natural, fue un cambio muy natural. Todo mundo quiere estar en Madrid, está el boom a todo lo que da, la oferta gastronómica, te mueres, si me ves un poquito más repuestita es porque no paramos de comer y de beber, pero caminamos”, comentó divertida. La familia está tan feliz en España que aseguró, es un plan a largo plazo: “Este departamento que tenemos, el piso es fase 1, vamos a vivir unos tres añitos ahí y ya lo que sigue sería mudarnos a un departamento más grande, a un piso que tenga una terraza chiquita, me conformo con cualquier cosa, ver cielo, tener una reunión pequeñita”, añadió.