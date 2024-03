Bárbara Coppel, de fiesta por los 6 años de su hijo Bastien

Parece que fue ayer cuando Bárbara Coppel compartió en exclusiva con¡HOLA! detalles de la llegada de Bastien, su segundo hijo, quien hoy cumple 6 años de edad. Desde las primeras horas de este 12 de marzo, la socialité felicitó al niño en su cuenta de Instagram donde compartió un par de fotos de la íntima celebración familiar que disfrutó el pequeño. Hace unos días, la actriz compartió en redes sociales la fiesta que ofreció en honor a sus dos hijos a quienes, una vez más, festejó de manera conjunta debido a la cercanía de sus cumpleaños, ya que Killian, el menor, cumplió 5 el pasado 15 de febrero.

La empresaria compartió esta foto del íntimo festejo que le prepararon al cumpleañero

El festejo de Bastien

Desde su casa en Madrid, ciudad a la que se mudaron en diciembre del 2023, Bárbara compartió una foto de la sorpresa que le prepararon al cumpleañero: un pastel y un globo con la forma del número 6: “Muchas felicidades Bastien. Amamos todo de ti, ya 6 años”, se lee la descripción de este par de imágenes. En las fotos, aparecen los cinco muy felices después de cantarle Las Mañanitas a Bastien quien luce un suéter rojo que resaltó los ojos azules del pequeño.

Cuando el niño nació, ese rasgo emocionó mucho a su mamá, debido a que fue una de las caracteristicas que le gustó de Alejandro Hank: sus ojos azules. En julio del 2018, unos meses después del nacimiento de Bastien, Bárbara habló con ¡HOLA! TV de este tema: “No me la creo y no quiero decir todavía, porque es algo que me encanta, por algo me enamoré de Alejandro, de sus ojitos azules, qué cosa tan hermosa, qué hice para merecer tanto, dicen que le pueden cambiar, ya veremos, pero ahorita, azules son”, confesó haciendo referencia al parecido que el bebé guardaba con su papá.

La familia también disfrutó de un paseo por las calles de Madrid

Su vida familia en Madrid

Después de unos años viviendo en Sevilla, lugar donde pasaron el confinamiento por la pandemia, a finales del 2023, decidieron que era tiempo de cambiar de aires y se mudaron a Madrid, una ciudad que los recibió con los brazos abierto y a la que se han adaptado rapidamente: “Brincamos entre San Diego y Sevilla, durante tres años. Cuando llegó un punto que la niña ya tenía cuatro años y como que no le habíamos dado una estabilidad, entonces, dijimos: ‘Es el momento de establecernos en un lugar’ y a mí se me hizo lo más natural Madrid, porque seguiríamos en España y yo soy un poquito rata de ciudad. Ahorita salimos de la casa y están restaurante, negocio, tiendita, todo caminando, qué delicia”, contó Bárbara, en septiembre del año pasado, durante su participación en el podcast Arquitectura desnuda.

Como cada año, hace unos días la familia ofreció una fiesta para celebrar a Bastien y a Killian

España, un plan a largo plazo

En esa charla, la empresaria habló de cómo se adaptaron sus hijos a la vida madrileña: “Natural, fue un cambio muy natural. Todo mundo quiere estar en Madrid, está el boom a todo lo que da, la oferta gastronómica, te mueres, si me ves un poquito más repuestita es porque no paramos de comer y de beber, pero caminamos”, comentó divertida. La familia está tan feliz en España que aseguró, es un plan a largo plazo: “Este departamento que tenemos, el piso es fase 1, vamos a vivir unos tres añitos ahí y ya lo que sigue sería mudarnos a un departamento más grande, a un piso que tenga una terraza chiquita, me conformo con cualquier cosa, ver cielo, tener una reunión pequeñita”, añadió.

