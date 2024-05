Héctor Sandarti revela cómo se enteró que no conduciría ‘La Casa de los Famosos’

En medio de una semana llena de furor por la final de la cuarta temporadaLa Casa de los Famosos, Héctor Sandarti recordó cómo poco antes de que iniciara el show, se enteró de que no sería el conductor de las galas como en las tres ediciones pasadas. Para él fue toda una sorpresa en el ámbito profesional que coincidió con un golpe personal muy grande, el fallecimiento de su mamá, doña Gertie.

“Yo me veía haciendo La Casa de los Famosos, durante 10 ó 20 temporadas, y realmente no imaginé que de algún cambio que fueran a hacer, el cambio fuera yo”, dijo sincero en una entrevista con Mandy Fridmann sobre cómo de un momento a otro se enteró de que en su lugar estaría Nacho Lozano quien condujo los shows junto a Jimena Gallego.

“Me lo han dicho los ejecutivos y productores, mi trabajo era bueno, era impecable, lo estaba haciendo muy bien, la conexión con el público. Pero ellos le apostaron a otra cosa, que es muy respetable, pero no te voy a negar que sí fue un golpe. Aparte, me enteré un día antes de que mi madre muriera, entonces fueron dos cosas al mismo tiempo”, contó con el corazón aún roto por aquella pérdida.

Dejar La Casa de los Famosos, fue bastante triste para él, pues se había encariñado con el proyecto y el staff con el que había hecho una muy buena mancuerna. “No te voy a negar, la parte de nuestro ego siempre está ahí, latente pues se sintió dolida, no es un bonito sabor, obviamente, saber que eres al único que sacan de un proyecto tan grande y sin una razón aparente”, agregó.

La salida de ‘Un Nuevo Día’ y su regreso a la TV

Dejar el reality no fue lo único que sucedió en esa época en la carrera del originario de Guatemala, un par de años antes había salido del matutino de Telemundo, Un Nuevo Día, que en ese tiempo se perfilaba para una renovación de la que él ya no se sentía parte. Héctor reveló que en una charla que tuvo con Patsy Loris, quien fuera su nueva jefa, se sinceró sobre cómo él no quería convertirse en un periodista que sólo leyera el teleprompter para dar noticias de las que no estaría en posición de comentar, pues lo suyo es y siempre ha sido “entretener y divertir”.

Ahora, Héctor está por regresar a la pantalla chica con el programa Cash: El Peso del Dinero, mismo que se estrenará el 9 de junio por TelevisaUnivision, un formato de concursos en el que el presentador hará lo que más le gusta, que es entretener y convivir con el público en un show familiar.