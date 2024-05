Erika Buenfil rompe el silencio y reacciona a la reunión de su hijo Nicolás con su papá

Con la misma sorpresa con la que el resto del mundo recibió la noticia del inesperado encuentro entre Nicolás Buenfil y su papá, Ernesto Zedillo Jr., Erika Buenfil habló por primera ocasión del tema. Asombrada por lo sucedido, la actriz confesó que se enteró de la noticia como el resto del mundo, a través de Instagram, donde el pasado fin de semana, su hijo compartió la primera foto junto a su papá, durante una reunión familiar en la que también estaba presente su hermana menor, Isabella Zedillo, con quien también posó el joven.

Una reunión inesperada

Sincera, la actriz reconoció que este acercamiento es un gran paso para la relación padre e hijo. Durante una entrevista para el programa Hoy, Erika Buenfil reaccionó a la convivencia familiar de su hijo: “Yo no me lo esperaba y lo celebro mucho, porque para Nicolás es saludable, es conciliar algo, cerrar un círculo, una ficha del rompecabezas, que la tenía en la mano, pero no terminaba de armar y de ahora para delante, creo que se va a sentir más confiado”, explicó.

La actriz compartió detalles de la conversación que sostuvo con el padre de su hijo después de la reunión familiar: “Se comunica conmigo Ernesto y me dice: ‘¿Ya llegó Nicolás?’, ¿ya viste?, rompimos el internet’, le dije, sí, gracias, estaba de acuerdo, cosa que le agradezco de corazón”, añadió. Agradecida con esta acción del padre de su hijo, se dijo feliz de que por fin sostengan una relación cercana: “Fueron 19 años para, públicamente, ver una foto de esas, me dio mucha alegría, no sé qué siga, como ustedes fueron sorprendidos, yo también cosa que le aplaudo a Ernesto, abrazo a Nicolás y ahí vamos como el tiempo va diciendo y el camino”.

El primer encuentro entre Nicolás y su padre

En esta charla con el matutino de Televisa, Erika Buenfil reveló por qué nunca se animó a tomar acciones legales en contra de Ernesto Zedillo Jr por la paternidad de Nicolás: “Nunca pasó por mi cabeza, hubo sugerencias y yo dije: ‘No, frijoles, pero en casa’”, dijo. En agosto del 2022, la actriz le confesó a Isabel Lascuraín que su hijo ya había visto por primera vez a su papá: “Ya se conocieron, yo no estaba curiosamente”. Confesó que fue un acontecimiento muy importante en la vida de su hijo: “Me entra una llamada de Nicolás diciéndome que lo está tratando de contactar y que lo quiere conocer (…) para él fue un impacto”.

©@nico.buenfil



Nicolás Buenfil junto a su hermana menor, Isabella Zedillo

En aquella ocasión, Erika recordó qué fue lo primero que hizo su hijo tras conocer a su papá: “Se tomó una foto y fue a presumirla en la escuela, para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, plantarse y decir: ‘Sí tengo una persona y existe’”, contó la actriz. En esta charla con la integrante de Pandora, la actriz recordó cuándo fue la primera vez que su hijo le preguntó por su papá: “Me dijo quiero una foto de mi papá y lo quiero conocer, como a los 9 años”.