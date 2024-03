Nicolás, hijo de Erika Buenfil, está listo para debutar como actor

Gracias al ímpetu que demuestra tener frente a las cámaras, Nicolás, hijo de Erika Buenfil, logró ganar seguidores en redes sociales hasta convertirse en uno de los influencers más conocidos en México. En parte, los simpáticos videos de Tik Tok junto a su famosa mamá también le permitieron consolidar una gran comunidad de seguidores, siempre pendientes de cada una de sus publicaciones. Ahora, el joven de 19 años está listo para conquistar otro reto, pues según comparte Buenfil, su hijo hará su debut como actor próximamente, algo que sin duda la tiene muy emocionada.

©@nico.buenfil



Nicolás Buenfil ha ganado gran popularidad en redes sociales.

Los detalles del próximo debut de Nicolás

Amable como suele ser con la prensa, Erika habló de los planes que tiene su hijo en el terreno profesional, enteramente entusiasmada por ese instante que ella espera muy ansiosa. Después de todo, su primogénito se siente inspirado y busca conquistar su sueño como actor, por lo que próximamente hará su debut. “Está preparando una obra de teatro. De hecho, acabo de subir a mis historias. En la escuela prepararon unas obras de teatro y van a hacer unas funciones, él es el protagonista…”, comentó la actriz a las cámaras del Televisa Espectáculos.

Gracias a este nuevo comienzo, Nicolás podrá atraer la atención de los profesionales del espectáculo, según explicó Erika, quien ha revelado que gente del medio cercana desea presenciar el debut del joven. Así mismo, cuenta los días para la llegada de ese instante que la llena de mucha emoción. “Estoy encantada, quiero ser la primera en la fila. Ya me hablaron otros productores, amigos míos que quieren ir a verlo. Me llegaron muchos mensajes, será una función maravillosa…”, dijo la protagonista de telenovelas, entusiasmada por el nuevoi capítulo que su hijo está a punto de comenzar a escribir. “Voy a estar en la taquilla con el estómago hecho un nudo…”, agregó.

©@erikabuenfil50



De acuerdo con Erika, será una obra de teatro en donde se dará el debut de Nicolás.

El día que Nicolás confesó que quería ser actor

Dada la seguridad de Nicolás frente a las cámaras de televisión, el joven disfruta de acompañar a su mamá a los diversos eventos públicos a los que ella es invitada. Es en esos instantes que la prensa no desaprovecha la oportunidad de entrevistarlo. De hecho, en una reciente charla, confesó su deseo por ser actor. “Sí (me gustaría ser actor), justo le comenté (a mi mamá) y sí me gustaría. Mi mamá me dice que estudie obviamente y prepararme para lo que venga, agarrar oportunidades y todo…”, dijo, declaraciones retomadas por medios como el programa televisivo Hoy.

©@erikabuenfil50



Erika está dispuesta a apoyar a su hijo en lo que sea necesario en su camino a ser actor.

Al respecto, Erika se mostró abierta a apoyar a su hijo en lo que sea necesario, destacando lo importante que será para él poder prepararse para ser un profesional. “Primero tiene que aprender a leer, a hablar, todo a lo que se dedique…”, dijo, para luego expresar que existe una importante condición que su hijo debe cumplir. “Primero que termine su prepa y que vuelva a decidir, pero está muy entusiasmado y adelante, apoyarlo y enseñarlo…”, apuntó. Erika también dijo cuál será el reto llegado ese momento. “Tratar de guiarlo, porque luego los jóvenes no se dejan, pero sí darle tips y poder ayudarlo con el camino, darle consejos y decirle por dónde…”, aseguró. “No me lo esperaba, pero adelante, tiene todo mi apoyo”.