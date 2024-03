Nicolás, hijo de Erika Buenfil, presenta a su novia en redes sociales

El amor ha llegado a la vida de Nicolás, hijo de Erika Buenfil, quien hace unas horas usó su cuenta de Instagram para presentar a su novia. Por primera vez, el influencer compartió con sus seguidores un poco de su vida personal y sobre todo, amorosa, un tema que había generado gran interés en redes sociales. El joven de 19 años de edad publicó un álbum con varias fotos al lado de Paola Rodríguez, la mujer que robó el corazón.

Ella es Paola Rodríguez, la novia de Nicolás

¿Con quién lo flechó Cupido?

Con imágenes captadas este fin de semana, durante una celebración a la que acudieron juntos, Nicolás compartió varios posados con la chica con la que Cupido lo flechó. Siguiendo la premisa de que una imagen dice más que mil palabras, el joven acompañó esta publicación únicamente con emojis de corazón. En tiempo récord, las primeras fotos juntos generaron casi 13 mil likes, entre ellos, el de Erika Buenfil quien mostró su aprobación a este noviazgo con su reacción.

Por primera vez, el influencer abre de esta manera su privacidad ya que, hasta el momento, la había mantenido al margen de su contenido en redes sociales. Hace un mes, el joven se viralizó por un baile que realizó en Tik Tok, con el que dio mucho de qué hablar, pues algunos cibernautas comenzaron a especular sobre su vida privada. Con la sinceridad con la que realiza sus transmisiones en vivo, el joven dijo: “Estamos en 2024 gente no pueden estar especulando cosas así ya en esta época tan moderna, no sé, ya las ideas han cambiado”.

Por primera vez, el joven compartió fotos con su novia

Su camino en redes sociales

Con las primeras fotos junto a su novia, Nicolás Buenfil recibió un sinfín de buenos deseos para su relación en la que se ve muy enamorado, una faceta hasta ahora desconocida para sus seguidores. Desde hace un tiempo, el joven ha probado suerte como influencer creando su propio contenido: “En algunos videos me va mal, en algunos me va bien, hay de todo he tenido bastante apoyo”, comentó en octubre del año pasado en un encuentro con la prensa a su paso por una alfombra roja.

Erika Buenfil reaccionó a las fotos de la pareja con un like

Podría estudiar actuación

En varias ocasiones, Erika Buenfil, conocida como La reina de Tik Tok, ha revelado que la mente maestra detrás de su éxito en esta red social es su hijo Nicolás quien, durante la pandemia, la impulsó a publicar sus primeros videos, con el tiempo, el joven también ha ganado popularidad y ha comenzado a forjar su propio camino como influencer: “Mi mamá me apoya 100%”. Aunque está enfocado en crecer en redes, el joven reveló que le gustaría continuar con el legado de su mamá en la actuación: “Sí, posiblemente luego, tengo qué estudiar para actuar, entonces no creo que sea pronto”, reconoció Nicolás hace unos meses.

