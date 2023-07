Hijo de Erika Buenfil se sincera sobre el hábito que intenta dejar: ‘Mi cuerpo lo está pidiendo a gritos’

Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, usó sus redes sociales para sincerarse acerca de la gran decisión que ha dado en beneficio de su salud. El joven de 18 años reveló en un video publicado en TikTok que desde hace dos años fumaba ‘vapes’ (cigarrillos electrónicos) y que las sustancias con las que funcionan dichos dispositivos estaban afectado su salud bucal, en específico las encías. Al notar los efectos nocivos en su organismo, el jovencito decidió dejar de usar los ‘vapes’, pero confesó que no ha sido nada sencillo, pues padece síntomas de abstinencia.

“Estaba afectando mi salud en especial con las encías, se me empezaron a afectar; ya están mucho mejor, pero la verdad estaban muy mal”, reveló a sus más de 1.4 millones de seguidores en TikTok.

“En estos seis días, mi mente ha estado relajada, eso de que dicen que te da ansiedad por lo menos a mí no me ha pasado, pero lo que sí, es que mi cuerpo, tu cuerpo se acostumbra a cualquier sustancia que consumas diariamente se vuelve dependiente a esta sustancia y como que mi cuerpo lo está pidiendo a gritos... increíble como mi cuerpo quiere un toque de esta cosa. En estos seis días he notado como mi cuerpo... por ejemplo casi en el tercer día amanecí como con cruda (resaca)”, confesó.

“He investigado y pues es completamente normal tener síntomas de abstinencia”, compartió el jovencito, quien también usó su voz para aconsejar a los jóvenes, pidiéndoles que no fumen. “Como un consjeo, si no fumas no fumes nunca, mantente alejado lo que más puedas de esto”, dijo refiriéndose a un dispositivo ‘vape’ que tenía en las manos. “Y si fumas, ojalá esto se sirva como un consejo”, agregó.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, y en su gran mayoría, los usuarios aplaudieron la decisión tan consciente que tomó en pro de su salud. “Eso se llama madurez, te felicito”, “Excelente mensaje y gran decisión”, “Bien hecho muchacho, nada que sea dañino es parati”, “Tú puedes, no recaigas, mantente firme”, fueron solo algunos de los comentarios en las redes.

Hasta el momento, Erika Buenfil no se ha expresado acerca de la condición de su hijo, sin embargo la llamada ‘Reina del TikTok’ seguramente está orgullosa de su decisión y lo apoya de forma incondicional.

