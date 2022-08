Erika Buenfil revela que su hijo al fin conoció a su papá

Erika Buenfil, conocida como ‘La reina del TikTok’, hizo una reveladora confesión acerca de su vida privada y la de su hijo Nicolás. La también actriz de telenovelas como Vencer el pasado compartió que su hijo al fin pudo conocer a su papá, Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente mexicano Ernesto Zedillo. La actriz comentó en una entrevista con Isabel Lascurain en su programa de entrevistas Abre la caja de que para su hijo era importante conocerlo y así tener presente, de cierta forma, la imagen de su padre.

©@erikabuenfil50



Erika Buenfil reveló que Nicolás ya conoció a su papá

En esa conversación, Buenfil dijo que fue Ernesto Jr. quien buscó tener un encuentro con su hijo. “Mamá, me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa”, recordó la actriz que le dijo su hijo. La artista continuó con los detalles de la reunión entre padre e hijo, la cual se dio poco antes de uno de los cumpleaños de Nicolás. “(El papá) se comunica con él (Nicolás) porque en algún momento nos pasamos los teléfonos, le habla a su teléfono, iba a ser el cumpleaños (de su hijo) y le dije, ‘tú pídele, mi hijito, tú pídele algo ching..., algo carísimo’”.

“Mamá, qué impacto”, fue lo que Nicolás le dijo tras ver a su padre. “Para él fue un gran impacto. Ya me cuenta y se toma una foto y lo primero que hace es va y lo presume a su escuela. Para él fue algo muy bueno. Fue como sacudirse y plantarse y deicr, ‘sí tengo una persona y existe’”, agregó Erika.

©@erikabuenfil50



La actriz agregó que su hijo tiene poca comunicación con su padre

La estrella reveló que, pese a este encuentro, ellos no tienen contacto tan frecuente. Buenfil no reveló exactamente cuándo fue que se dio el reencuentro entre ambos, parece que este habría ocurrido en el último año, pues en una entrevista en julio del año pasado, Erika había mencionado que hasta ese entonces, Ernesto Jr. no había visto a su hijo. En esa ocasión, Erika habló con Yordi Rosado en entrevista y contó cómo fue que conoció al padre de su hijo y la forma en la que se dieron las cosas.

Hace más de 17 años, Erika empezó una fugaz relación con Ernesto Zedillo Jr. Al poco tiempo de estar saliendo, Erika descubrió que estaba embarazada. “Sentí miedo, terror, (pensaba) ¿cómo le voy a decir?, ¿por qué con él?... Con el que menos me imaginé. Fue breve, no estaba planeado y yo estaba cuidándome”, dijo la actriz de El alma no tiene color.

¿Y cómo fue cuando le dio la noticia al padre de Nicolás? “(Yo le dije) yo tengo que decirle algo y entonces le digo. Él no reacciona padre, se asusta un poco… más chico, no estaba casado… sí me cree, pero no pensaba en casarse”. Tras ese shock, él prometió llamarla al día siguiente, pero esa llamada llegó hasta cuatro o cinco meses después. “Me dijo que no me preocupara, que él iba a estar pendiente y que periódicamente iba a haber una comunicación y me sentí mucho más tranquila”. Pero no hubo ninguna de las dos, Erika se quedó sola con Nicolás.