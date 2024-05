Inspirado en su hijo Río, J Balvin lanza su nueva colección de sneakers

No cabe duda de que J Balvin se siente muy contento con su rol como papá; pues, es en su tiempo junto a su hijo Río que ha encontrado una nueva forma de ver la vida. Esa inspiración no sólo lo motiva a seguir adelante con una perspectiva diferente, sino a expresar sus emociones y vivencias a través del arte, mismo que no se limita a la música. Y es que el colombiano ha vuelto a colaborar con Nike para lanzar una colección de sneakers, la cual estará a la venta este 22 de mayo, y como homenaje al pequeño de dos años, enmarcó la fecha con un bello mensaje para él.

“Querido RÍO llegaste pa’ darme luz cuando más oscuro se me puso el mundo”, expresa el cantante al lado de un par de fotos con el niño, a quien le cubre cuidadosamente su carita por respeto a su intimidad. Las palabras de Balvin hacen referencia al diseño Air Jordan 3 J Balvin x Río, mismo que muestra un color negro en la parte superior para después llegar a una suela anaranjada con talón colorido en tonos que evocan un atardecer.

La pieza podría ser la metáfora perfecta de cómo el intérprete de Mi Gente sentía su vida antes de conocer la paternidad, pues en diversas ocasiones reveló que tenía problemas emocionales, de los cuales ha sido muy abierto. Sin embargo, la llegada de Río habría puesto un toque de color a esos días, cambiando todo en el hogar de Balvin y su pareja, Valentina Ferrer.

Emocionado por ver esta creación lista para salir al mercado, José Álvaro -su nombre real-, agregó: “No sólo quiero ser tu padre, también quiero ser tu mejor amigo. A donde quieras ir, yo te sigo”, un mensaje que más allá de acompañar su nueva colaboración con la marca deportiva, es una linda promesa de padre a hijo. “Gracias por la inspiración para este par que tendrán tu nombre por siempre”, concluyó Balvin.

¿Con planes de un nuevo bebé?

La dicha que Río ha dado a Balvin y Ferrer está más allá de lo que ellos mismos han podido expresar en palabras o con sus breves publicaciones en las redes sociales. Por ello, la pareja no se salva de la pregunta sobre si han pensado en ampliar a la familia, mismas que aumentaron luego de que una foto de Valentina en Coachella confundiera a sus fans pensando que ya se encontraba en la dulce espera.

“Ahorita me contaron eso y yo dije, ‘ah pues yo no sabía’, y mi mujer tampoco”, expresó Balvin a varios medios de comunicación cuando le preguntaron si ya esperaban a su segundo bebé. Tras negarlo, no descartó la idea de volver a escribirle a la cigüeña: “Quiero tener una hija, eso sí”, dijo con una sonrisa.