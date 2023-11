El consejo de J Balvin para Maluma ahora que va a ser papá

Maluma y su novia, Susana Gómez, emocionaron a sus fans en octubre pasado, cuando confirmaban que están en la dulce espera de su primer bebé, una pequeñita a quien llamarán Paris. El cantante estaba ansioso por compartir esa buena nueva con el mundo, pues lo tiene muy ilusionado, y en medio de la emoción de convertirse en papá, su pana, J Balvin, le envió un importante consejo de paternidad.

“Estoy muy feliz por él”, expresó en entrevista con E! News cuando le mencionaron la dulce espera del también colombiano. Y es que, aunque muchos piensen que son contrarios y rivales por el enfoque de su música, en realidad hay una buena relación entre ellos. “Ya quiero tener a mi nueva sobrina”, agregó el cantante.

Balvin tiene un poco más de experiencia en el tema, pues en 2018 recibió, junto a su pareja, Valentina Ferrer, a su primer bebé, Río. Un pequeñito que le ha enseñado nuevas formas de ver la vida y grandes lecciones, especialmente en la actualidad, y no dudó en compartir una de ellas con su compatriota.

“Creo que lo más importante es el cuidado de tu intimidad, como la decisión de mostrar o no la carita de tu bebé. Tienes que estar listo para todo”, expresó cuando le preguntaron por un consejo para Maluma. Balvin predica con el ejemplo, pues él y Ferrer apenas han compartido fotos de su pequeño Río, y aunque sus fans les piden más contenido del niño, ambos han decidido mantener su privacidad sin mostrar por completo su carita.

José Álvaro Osorio, su nombre real, explicó cuándo dejará que la gente vea a su hijo en las imágenes que publica en las redes sociales: “Será hasta que él me diga: ‘¿Por qué no me publicas? ¿Por qué no me muestras?’. Así sabré qué es lo que quiere, pero primero le voy a explicar las responsabilidades que conllevan”, dijo el feliz papá.

Maluma, emocionado por tener a su hija en brazos

Fue durante uno de sus conciertos en California cuando Maluma anunció al mundo entero que se convertiría en papá. Junto al estreno de su video, Procura, mostró las imágenes más tiernas de su visita al médico y el momento en el que descubrieron que la cigüeña les llevaría una niña.

“Sólo quería hacerles saber que estoy feliz y que voy a ser papá. ¡Wow! Suena tan loco decir en voz alta que voy a ser papá”, dijo en una charla para NPR Music’s Alt.Latino. “Paris, nuestra hermosa hija, está creciendo dentro de la pancita de mamá y ya me ha dado tantas razones para seguir soñando. Llegó a hacer un reset en mi vida, para mí ella lo es todo en estos momentos. Es un sentimiento que sólo los padres entienden. Mis días son más brillantes que nunca”, agregó feliz.

