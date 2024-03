En medio de la dulce espera, Michelle Renaud celebra los 7 años de su hijo Marcelo

Hoy es un día muy especial en la vida de Michelle Renaud ya que se celebra el cumpleaños de Marcelo. En medio de la dulce espera de su segundo hijo, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para felicitar al niño quien cumple 7 años de edad. Como parte del festejo, realizó un video en el que hizo un recuento en imágenes de la vida de su primogénito a quien dio la bienvenida en 2017. Además del mensaje de la actriz, Marcelo también recibió la felicitación de Matías Novoa, esposo de Michelle, quien usó esta red social para desearle un lindo día.

Siete años de amor incondicional

La familia que Michelle Renaud y Matias Novoa han formado está de fiesta por los 7 años del integrante más pequeño, hasta ahora, pues recordemos que los actores se encuentran en la dulce espera de su primer hijo en común, un bebé muy deseado y querido por todos. Para celebrar la vida de Marcelo, la actriz realizó un video en el que compartió imágenes inéditas de su hijo, como uno de sus ultrasonidos y un fragmento de un clip del día en que llegó al mundo: “Increíble que mi bebé cumpla 7 años. Ya no es bebé, la vida se va volando”, escribió Renaud sobre este material audiovisual que publicó en sus historias.

Michelle realizó este reel que musicalizó con el tema You’ll Be In My Heart de Phil Collins donde compartió instantes de cada etapa de su hijo, desde que era un bebé, hasta ahora. En todas las imágenes salta a la vista la gran conexión que existe entre madre e hijo, pues desde que nació, Marcelo es el gran cómplice de vida de la protagonista de La Herencia: “Lo mejor que puede existir es amarte”, escribió como descripción de esta publicación Michelle Renaud, quien también compartió un video actual de Marcelo cantando con mucho sentimiento. Según ha compartido la actriz, además del fútbol, su hijo también tiene una inclinación por la música.

La felicitación de Matías

Otro miembro de la familia que también usó Instagram para felicitarlo fue Matías Novoa, esposo de la actriz quien escribió sobre una foto del festejado: “El niño Marcelo de cumple”. En la foto vemos lo grande que está. Desde que el actor conoció al hijo mayor de su esposa, el click fue inmediato, así lo confesó recientemente Michelle en el podcast de Irán Castillo y Pepe Ramos, Me late ser humano: “Fue tan increíble la conexión con Marcelo en ese momento, lo que más me sorprendió no fue su guapura, fue que cuando se lo presenté a Marcelo, era como que lo conocía. Hoy en día, la relación que tiene Marcelo con Matías es impresionante, tienen una química que agradezco todos los días. Todo el tiempo lo está buscando y se siente protegido por él”.

El hermano mayor

En la familia de los actores hay otro miembro muy importante que se ha convertido en un gran cómplice para Marcelo, Axel, el hijo mayor de Matías, quien desde el primer momento mostró su lado más protector con el cumpleañero: “Decidimos presentar a los niños en un viaje. Me encanta, porque Axel es un regalo de Dios. Estábamos en el aeropuerto y le marca a Marcelo su papá, le contesta en videollamada y le dice: ‘Estoy aquí con… ¿cómo te llamas?’, y dice: ‘Axel’, le pregunta su papá, ‘¿quién es Axel?’ y dice Marcelo: ‘un amigo’ y, en eso, mete Axel su carita a la llamada y dice: ‘No soy su amigo, soy su hermano mayor’. Lo amé y desde ahí es el hermano mayor. Marcelo y él hicieron un click increíble, a pesar de la diferencia de edad que soy 6 años, se llevan, muy, muy bien, se entienden muy bien”, le contó Michelle a Irán y a su pareja.

