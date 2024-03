Michelle Renaud se sincera sobre la pérdida de su bebé: ‘Fue un mensaje de Dios’

Michelle Renaud vive un momento de gran plenitud en si vida personal, pues además de haberse casado con Matías Novoa, se encuentra esperando un bebé junto a él. Sin embargo, en su camino por tener una gran familia juntos, los actores han vivido momentos dolorosos. Recientemente, la actriz mexicana reveló que, antes de su actual embarazo, perdió un bebé del actor chileno, el que obviamente fue un golpe duro. Tras aquella sensible confesión, la estrella de telenovelas ha reflexionado sobre lo vivido y ha contado cómo visualiza ahora aquella triste situación.

Michelle reveló hace poco que perdió un bebé antes de su actual embarazo.

Michelle fue abordada por la prensa durante la presentación en México de la telenovela Marea de Pasiones (Las Estrellas), en la que participa Novoa, e inevitablemente, fue cuestionada sobre su dulce espera. “Los primeros tres meses del bebé estuvieron rudos, pero ahorita ya el segundo trimestre como si nada, así que todo se olvida, el embarazo hermoso otra vez… El segundo trimestre está súper tranquilo, ya muy relajada, muy contenta, lo estoy disfrutando”, contó la guapa intérprete, quien está lució su crecida pancita en un jumpsuit negro. Se espera que ella y Matías le den la bienvenida en junio a su hijo, quien llevará por nombre Milo.

A la actriz también se le preguntó sobre sus recientes declaraciones respecto a la pérdida de su bebé, y aunque admitió que fue duro, ha mantenido una actitud positiva. “La verdad que yo no sé si la palabra resiliente o ¿qué soy?, pero yo no me quedo clavada jamás en nada, para mí la pérdida de ese bebe fue un mensaje de Dios súper bonito, y obviamente se siente dolor y todo, pero en realidad muy bien”, declaró.

La actriz presumió su pancita de embarazo en la presentación de ‘Marea de Pasiones’.

“En el momento cuando te dicen ‘tu bebito, ya no está latiéndole el corazón’, se siente muy feo, ese día fue doloroso”, admitió. “Pero lo que te duele son las expectativas que habías creado. Decidimos tomarlo como una bendición, con mucho agradecimiento y lecciones”, expresó.

“(Perder a un bebé) es lo más normal, todas mis amigas han perdido un bebé, yo lo quiero contar porque para mí no quiere decir que no puedes tener otro hijo o que tienes algo malo, en menos meses de lo que te imaginas vas a estar con tu bendición”, agregó Michelle. Y también confesó que en su caso, el que anteriormente ya hubiera estado embarazada fue algo tranquilizador.

La actriz, quien en 2017 debutó en la maternidad con el nacimiento de su hijo Marcelo, reveló sus planes para su próximo parto. “Las mujeres estamos hechas para parir en donde nos sintamos cómodas, en el hospital o donde cada una decida. En mi caso, yo odio los hospitales con todo mi corazón, si algún día tengo que terminar ahí, lo aceptaré; pero me imagino un parto con mi esposo, mis niños... algo súper íntimo”, comentó, explicando que se ha inclinado porque su bebé nazca en casa.

Michelle lució en bikini su crecida pancita de embarazo.

Presume su pancita en bikini

El pasado fin de semana, Matías Novoa compartió en su cuenta de Instagram un carrete de fotos juntos a las personas que más ama: Michelle y su hijo Marcelo, así como Alex, primogénito de él. “Un fin de semana con mis amores...”, escribió el actor chileno.

En su publicación, llamaron especialmente la atención aquellas en las que la actriz mostraba lo avanzado que está su embarazo. Ataviada en un colorido bikini, y sin una gota de maquillaje, Michelle mostró su crecido baby bump, recibiendo decenas de cumplidos de parte de lo seguidores de Matías. “Te amo tanto”, le comentó ella a su esposo.

La pareja está ilusionada por la llegada de su bebé.

