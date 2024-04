Julián Gil revela si está de acuerdo en que su hijo le siga los pasos en el mundo del espectáculo

Julián Gil abraza el gran momento por el que atraviesa. El actor, que hace unos meses se convirtió en abuelo por primera vez, asume su presente con cierta resignación, pues a pesar de que las cosas a nivel profesional y personal marchan sobre ruedas, el corazón del actor no está del todo completo debido a la complicada paternidad que le ha tocado vivir con su hijo Matías, a quien tuvo con Marjorie de Sousa, pues debido a las diferencias que tuvo con la actriz en el pasado, el intérprete no puede convivir con su hijo, pues ella tiene la patria potestad completa del menor de siete años. Sin embargo, Julián se siente tranquilo hasta cierto punto, pues reconoce que su hijo ha estado en buenas manos y bien criado.

El actor se sincero respecto a su paternidad

Fue durante un encuentro con la prensa que el intérprete respondió a los cuestionamientos de la prensa relacionados con la paternidad de Matías. Y es que hace unos meses, el pequeño debutó en la televisión bailando al lado de su mamá en el programa Hoy, por lo que fue cuestionado sobre si estaba de acuerdo en que su hijo estuviera expuesto a las cámaras, algo a lo que contestó de forma puntual: “(Marjorie de Sousa) tiene la patria potestad del menor y el derecho para poder hacer con el niño lo que quiera”, señaló Julián, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

En ese mismo sentido, Julián dejó en claro que si su niño decidiera, en un futuro, seguirle los pasos a él y a su mamá a nivel profesional, lo apoyaría totalmente, incluso si incursión en el mundo del espectáculo se diera en este momento. “Se lo merece. Y sí hay talento (adelante). Guapo es. Es un niño que se ve que está feliz, que está muy bien criado. Lo que él haga, desde lejos o desde la distancia, lo voy a apoyar”, sentenció.

El actor dejó en claro que siempre apoyará a su hijo Matías

Mantiene la esperanza de reencontrarse con su hijo

Hace unos días, Julián Gil se encontró con la prensa en un evento en donde habló de la complicada situación que ha vivido por su paternidad. Y aunque Marjorie de Sousa se mostró abierta a que en cierto momento pueda darse un reencuentro entre su hijo con su papá, el intérprete dijo que en ese tema las cosas no han cambiado. “Ella (Marjorie) tiene mi teléfono, lo que tiene que hacer es llamarme, es muy sencillo…”, expresó el intérprete en su charla.

Sin embargo, Julián no pierde las esperanzas de que algún día Matías lo busque y puedan conformar un fuerte lazo de convivencia. “Me imagino que no lo dejan y él está chiquito, pero cuando tenga una edad y pueda tomar decisiones, claro que me va a buscar…”, dijo ante las cámaras.